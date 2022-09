Zwei Laupheimer Bogenschützen bei Deutscher Meisterschaft

Zwei Jugendschützen des SV Laupheim, Fritz Renn und Finja Hermann, hatten sich für die Deutschen Meisterschaften in Wiesbaden qualifiziert und durften am Freitagmorgen bereits antreten. Das letzte Ferienwochenende läutete für die beiden gleichzeitig auch das Ende der diesjährigen Sommersaison im Bogenschießen ein, berichtet der Verein.

72 Pfeile auf 60 Meter entscheiden zunächst darüber, wer in die Finalrunde einzieht und sich dort im K.o.-Modus der besten 16 wiederfindet. Sowohl Fritz als auch Finja starteten mit ordentlichen Ergebnissen in den Wettkampf, so dass sie sich in den Top 10 einsortierten.

Immer wieder wechselnde Windverhältnisse sorgten dafür, dass sich das Klassement ständig durchmischte, so dass Fritz zwischen Platz acht und 15 fast überall zu finden war. Finja pendelte zwischen den Plätzen drei bis neun. Beide waren also immer sicher für die KO-Runde qualifiziert.

Am Ende wurde Fritz Renn mit 613 Ringen beachtlicher Achter bei der männlichen Jugend, Finja Hermann landete mit 600 Ringen auf dem sehr guten sechsten Rang bei der weiblichen Jugend.

Im anschließenden Achtelfinale hatten die beiden dann allerdings etwas Pech und verloren ihre Matches knapp, so dass der Wettkampf dann leider früher als erhofft beendet war. Welchen Anteil das Wetter an den Entscheidungen beim Bogenschießen im Freien haben kann, wird deutlich, wenn man sieht, dass bei der weiblichen Jugend im Bronze- und Goldfinale lediglich eine Schützin vertreten war, die in der Qualifikation besser gesetzt war, als Finja.