Zwei Künstler laden zur Entdeckungstour

Gut besucht ist die Vernissage zur Ausstellung „Zwei/Hautmann-Zapf“ in der Galerie Schranne am Donnerstagabend gewesen. Das freute auch Oberbürgermeister Rainer Kapellen, der Gäste und Künstler begrüßte. Die Einführung in die Ausstellung übernahm Gabriele Lüdke, die sich schon seit etlichen Jahren ehrenamtlich für Kunst und Kultur in Laupheim engagiert.

Für die gelungene und passende musikalische Umrahmung sorgte der Ulmer Musiker Joo Kraus. Mit Trompete oder Flügelhorn, in Kombination mit einigen technischen Geräten hüllte, er den Ausstellungsraum in sphärische und meditative Klänge.

Das Jahr 2017, in dem der 150. Geburtstag von Carl Laemmle mit mehr als 70 Veranstaltungen gefeiert wurde, reiche bis in dieses Jahr hinein, sagte OB Kapellen. 70 Bewerber habe es für den erstmals ausgelobten Carl-Laemmle-Kunstpreis gegeben, und die Gewinner, Anke Zapf aus Weimar und Marc Hautmann aus Neu-Ulm, seien im Januar vorgestellt worden. „Jetzt haben sie ihre eigene Ausstellung.“

Nicht das erste, aber vielleicht das letzte Mal stehe Kapellen am Rednerpult in der Schranne, sagte Gabriele Lüdke. Deshalb wolle sie ihm für die Möglichkeit, hier auszustellen, danken. Der gute Besuch der Eröffnung zeige, dass es in Laupheim eine lebendige Kunstszene gebe, so Lüdke weiter. Marc Hautmanns Werke seien schon durch die Kulturnacht bekannt. Anke Zapf stelle zum zweiten Mal in Laupheim aus. Sie setze Ideen spontan und ausdrucksstark in ihren Werken um.

Auf einige der ausgestellten Werke ging Gabriele Lüdke näher ein. Die Konzeptkunst von Marc Hautmann fordere den Betrachter auf, sich in das Werk des Künstlers einzufühlen oder es auf ganz eigene Weise zu interpretieren. Diese Interpretation entstehe im Kopf. In seinem Werk „Lücke“ gehe Hautmann auf die Laupheimer Geschichte in der Zeit des Naziterrors ein, er schaffe aber auch den Bezug zum Heute und dem weltweiten Terror. So seien im Jahr 2016 mehr als 25 000 Menschen dem Terror zum Opfer gefallen. Ein zweites Anliegen Hautmanns sei es, zu hinterfragen, wem gehört ein Werk. Zwei Personen setzen in dem Werk „Unterzeichnen“ ihre Signatur im Wechsel und streichen die jeweils vorangegangene Unterschrift durch. Wer die letzte Signatur setzt, hat die Urheberschaft gewonnen.

Eine Buchkunst der besonderen Art zeige Anke Zapf, indem sie die Biographie von Milo Barus, einem Zirkusartisten, einst bekannt als der stärkste Mann der Welt, darstelle. Ebenso das Thema Zirkus behandelt eine Sammlung von Etiketten mit dem Gesicht desselben Clowns, die darstellten, wie Maskierung Veränderung bringe. Darüber das Bild eines sich scheinbar auflösenden Zirkuswagens. Weiter sind von Zapf verschiedene Reiterstandbilder zu sehen, bei denen die Reiter aber durch Playmobil- oder Barbiefiguren ersetzt wurden.

„Gehen Sie auf Ihre ganz eigene Entdeckungstour“, lud Gabriele Lüdke am Ende ein. „Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Abend.“