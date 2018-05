Zwei können noch Erster Bürgermeister werden

Eva-Britta Wind oder Björn Nübel: Einer von beiden soll am Montag vom Gemeinderat zum Ersten Bürgermeister der Stadt Laupheim gewählt werden. Das gab Oberbürgermeister Gerold Rechle am Freitag bekannt.

25 Bewerbungen für das zweithöchste Amt im Rathaus waren eingegangen, die Personalberatung ZFM in Bonn traf im Auftrag der Stadt eine Vorauswahl. Der solchermaßen verkleinerte Kreis der Kandidaten hat sich dann sowohl bei Gerold Rechle als auch bei den Ratsfraktionen vorgestellt. Zwei Bewerber sind jetzt noch im Rennen. Am Montag soll der Rat in öffentlicher Sitzung (Beginn: 17.30 Uhr) entscheiden, wer künftig hauptamtlicher OB-Stellvertreter ist und das Baudezernat leitet.

Die beiden „Finalisten“ sind:

Eva-Britta Wind, 41 Jahre alt. Sie hat Architektur und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und arbeitet derzeit als Fachdienstleiterin für Bauen, Brand- und Katastrophenschutz beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis in Ulm.

Björn Nübel ist 43 Jahre alt. Er hat Raumplanung studiert und leitet aktuell das Bauamt der Stadt Krumbach (Landkreis Günzburg).

Am Montag dürfen sich Wind und Nübel jeweils 10 bis 15 Minuten präsentieren. Die Stadträte können Fragen stellen; danach schreiten sie zur Wahl, die in solchen Fällen in aller Regel geheim abläuft. Die Amtszeit des künftigen Ersten Bürgermeisters oder der Ersten Bürgermeisterin beträgt acht Jahre.

Umfangreiche Tagesordnung

Die Ratssitzung am Montag startet mit dem Bericht des Bürgermeisters und der Bürgerfragerunde. Nach der anschließenden Wahl geht es mit einer umfangreichen Tagesordnung weiter: 4. Hochwasserprävention der Stadt Laupheim (aktueller Stand; Vergabe von Ingenieurleistungen für „Hardter Weg“ in Baustetten und „Parkbad“ in Laupheim); 5. Flüchtlinge in Laupheim (Bericht über die Große Kreisstadt); 6. Integrationsbericht über die Große Kreisstadt Laupheim; 7. Medienentwicklungsplan der Laupheimer Schulen (Vergabe Verkabelungsarbeiten); 8. Verschiedenes