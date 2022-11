Bewaffneter Überfall: Zwei Jugendliche nach Raub in Laupheim überführt

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei haben nach akribischer Ermittlungsarbeit zwei 17-Jährige nach einem Jahr als Täter eines Raubs in Laupheim überführt.

Täter bedrohte Zeugin mit Pistole

Vor mehr als einem Jahr, am 1. November 2021, überfiel ein zunächst Unbekannter eine Gaststätte in der Rabenstraße. Er bedrohte dort eine Zeugin mit einer Pistole und forderte die Tageseinnahmen. Sie übergab ihm das Geld in seine auffällige Tasche. Daraufhin flüchtete der Mann.

Auf seiner Flucht übergab der Räuber das Geld in der Tasche an einen weiteren Täter. Dies führte dazu, dass Zeugen unterschiedliche Angaben zu dem Mann machten, der mit einer auffälligen Tasche auf der Flucht war.

Schulden wohl Motiv für den Raub

Diesen Überfall konnte die Kriminalpolizei Biberach nun, nach über einjährigen Ermittlungen, aufklären. Polizei und Staatsanwaltschaft stellten fest, dass ein 17-Jähriger wohl Schulden bei einem anderen Gleichaltrigen hatte.

Der, bei dem die Schulden offen waren, gab dem Anderen wohl eine Pistole, um die Gaststätte zu überfallen. Mit dem geraubten Geld sollten dann anscheinend die Schulden bei ihm beglichen werden.

Dass die Jugendlichen überführt werden konnten, war nur durch umfangreiche Ermittlungsarbeit zu erreichen. Die Polizei vernahm viele Zeugen. Außerdem sicherte sie viele Spuren und wertete diese aus. Beamten durchsuchten auch die Wohnungen der Beschuldigten nach Beweismitteln. Beide Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren.