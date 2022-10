Zwei Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ein Unbekannter stahl am Samstag zwei Geldbeutel einer 33-Jährigen in Laupheim. Nach Polizeiangaben stand ihr Auto zwischen 18.30 und 19.30 Uhr in der Straße „Im Krautgarten“. Ein unbekannter Täter öffnete das Fahrzeug auf eine bisher unbekannte Weise und entwendete die beiden Geldbeutel. Die Frau fand einen der Geldbeutel in der näheren Umgebung auf. Das Bargeld sowie zwei Bankkarten fehlten. Die 33-Jährige ließ ihre Bankkarten umgehend sperren. Ein Zeuge meldete sich am Abend bei der Polizei. Er fand den Führerschein der Frau auf dem Parkplatz der Friedrich-Adler-Realschule auf. Die Polizisten des Polizeireviers Laupheim haben die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen und Spuren am Fahrzeug gesichert. Hinweise unter der Nummer 07331 / 9 32 70.