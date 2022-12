Zweckverband Wasserversorgung Iller-Rißtal informiert über Schutzchlorung

Aufgrund einer weiteren Baumaßnahme im Wasserschutzgebiet der Trinkwasserfassung Tännelesäcker ist eine mikrobiologische Verunreinigung des dortigen Wasservorkommens nicht ganz auszuschließen. Deshalb wird auf Anweisung des Gesundheitsamtes Biberach die Schutzchlorung am Pumpwerk Tännelesäcker bis voraussichtlich zum Frühjahr 2023 fortgeführt. Über das Ende der Chlorung wird wieder informiert. Dies teilt die Stadt Laupheim mit.

Es wird zum Schutz der Bevölkerung am Pumpwerk eine Konzentrationsdosis von 0,1 mg/l freies Chlor zugesetzt, damit mögliche krankmachende Keime bereits auf dem Weg zum Hochbehälter Erolzheim inaktiviert werden. Am Hochbehälter Erolzheim ist in der Regel kein freies Chlor mehr messbar. Die Chlorkonzentration am Pumpwerk Tännelesäcker sowie am Hochbehälter Erolzheim wird regelmäßig durch das Personal des Wasserwerks überprüft und überwacht. Es bestehen keine Einschränkungen in der Benutzung des Trinkwassers, da kein wirksames freies Chlor bei der Bevölkerung ankommt. Diese Information der Bevölkerung erfolgt im Rahmen der Informationspflichten des Wasserversorgers gegenüber seinen Abnehmern.

Bei Fragen im Zusammenhang mit den Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität steht das Gesundheitsamt Biberach für Fragen zur Verfügung.