Zuversichtlich, dass 2020 ein Baukran steht

Zahlreiche Tränen haben die Verhandlung am Dienstagnachmittag vor dem Landgericht in Ravensburg begleitet: Nachdem die Angeklagte vom Amtsgericht im Januar wegen Beihilfe zum unerlaubten Anbau vom Betäubungsmitteln freigesprochen worden war, verurteilte sie Richter Rolf-Peter Schall nun zu 50 Tagessätzen à 80 Euro. Er sah es als erwiesen an, dass die Immenstaaderin ihrem Sohn und dessen Freund beim Anbau von Marihuana-Pflanzen behilflich gewesen ist.