Zurück bleibt ein Eisbär

Wem gehört der Eisbär? Der Frage geht die Polizei in Laupheim nach. Mitten in der Nacht auf Sonntag gegen 1.40 Uhr wurde eine Anwohnerin im Lärchenweg wach, heißt es im Bericht der Polizei. In der Grundstückeinfahrt konnte die Frau zwei Jugendliche ausmachen, die einen Eisbären mit sich führten. Als die Bewohnerin in die Richtung der jungen Männer rief, nahmen diese Reißaus. Den Eisbären ließen sie in der Einfahrt zurück. Hierbei handelte es sich aber nicht um ein Tier, sondern um eine ein Meter große Eisbärenfigur. Die Polizei nahm die Figur mit zur Dienststelle und versucht nun zu klären, wo diese abhanden kam oder gestohlen wurde und wer die beiden Jugendlichen sind.