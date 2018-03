Zurück zu den Wurzeln

Seit Anfang Januar laufen bei der Kabarett-Gruppe „Lodrlada e. V.“ die Proben für die Aufführungen an Ostern. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Nach einem „Best of“ der eigenen Stücke 2014 und einem Gastauftritt von „Wadawidd“ in 2016 inszeniert der „Lodrlada“ jetzt ein abendfüllendes Theaterstück. Gespielt wird ein Remake von 1998, „Das Geld ist im Eimer“. Es war der Beginn für den „Lodrlada“, Stücke aus den eigenen Reihen umzusetzen. So durften die Zuschauer in den vergangenen 20 Jahren immer auf neue Ideen und Premieren gespannt sein. „Eine Stärke dieses Vereins sind die Offenheit für neue Ideen und der Mut, diese umzusetzen“ sagt Dietmar Steimer, Autor und Regisseur.

Schnell fand die Idee eines Re-makes bei den Schauspielern großes Interesse, fanden sich doch manche in derselben Rolle wieder. Fragen wie „Wie haben wir das damals gespielt?“ und „Wie machen wir das heute?“ wurden diskutiert. Immer wieder wurden die Schauspieler in das Jahr 1998 zurückversetzt, was immerhin einer Verjüngungskur von 20 Jahren entspricht. Langjährigen „Lodrlada“-Fans, die sich an das Stück erinnern, wird es bei den Aufführungen wohl ähnlich ergehen. Da werden 20 Jahre ganz klein und fühlen sich sehr nah an. Man darf also gespannt sein, was der „Lodrlada“ an Ostern auf die Bühne zaubert.