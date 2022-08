Zumbini Kurs beim TSV Laupheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zumbini® ist ein frühkindliches Bildungsprogramm, von Zumba und BabyFirst entwickelt, das originelle Musik und Bewegung nutzt und Spaß macht!

Zumbini entwickelt motorische Fähigkeiten durch ständige Bewegungen sowie kognitive Fähigkeiten durch die Mischung aus Musik und Bewegung. Dabei werden beide Seiten des Gehirns gefördert.

Spielen, Tanzen und Singen haben positive Auswirkungen auf die sozialen sowie emotionalen Fähigkeiten. Durch die abwechslungsreiche Musik mit unterschiedlichen Rhythmen und Tempo wird die Erkennung verschiedener Stimmungslagen und Gefühlsregungen gefördert.

Zumbini ist im Alter von 0 – 4 Jahren geeignet. Der Kurs wird von einer lizensierten Übungsleiterin geleitet und startet am 23. September um 9 Uhr in der TSV Halle. Maximal 10 Kinder + Begleitperson können an dem Kurs teilnehmen.

Nähere Infos zum Zumbini Kurs sind auf der Homepage www.tsv-laupheim.de zu finden. Anmeldungen können telefonisch unter 07392 – 6690 oder per Mail an info@tsv-laupheim.de erfolgen.