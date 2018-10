Zum Jubiläum gibt’s ein Konzert im Kloster

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens veranstaltet das Streichorchester Dellmensingen ein Jubiläumskonzert am Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr im Laupheimer Dreifaltigkeitskloster.

Die Geschichte des Orchesters reicht in das Jahr 1978 zurück, als Eduard Roch mit seinen Kindern und einigen jungen Leuten einen Spielkreis zur Umrahmung von kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen gegründet hat. Bald entstand daraus ein kleines Streichorchester. 1990 übernahm Michaela Spindler, eine ehemalige Musiklehrerin des Hildegard-Gymnasiums Ulm, die Leitung. Sie baute sogar ein Bläserbesetzung auf.

Seit dem Jahr 1999 spielt das Orchester ohne Dirigent unter der musikalischen Leitung von Christian Romanitan, der das Ensemble von der Ersten Geige aus lenkt. Ein Langzeitproblem sei die Besetzung einzelner Stimmen, insbesondere der Celli und Bratschen, heißt es in einer Pressemitteilung des Orchesters. Aber man gebe die Hoffnung nicht auf, weitere musikliebende Mitspieler zu finden. 10 bis 15 Mitwirkende kommen heute nicht mehr nur aus Dellmensingen, sondern aus verschiedenen Orten des Alb-Donau-Kreises im Umkreis von rund 25 Kilometern. Die Altersstruktur reicht von 12 bis 81 Jahren.

Das Dellmensinger Streichorchester trat in den vergangenen Jahren bei ganz unterschiedlichen Anlässen auf, von Neujahrsempfängen über Hochzeiten, Vernissagen und Weihnachtsfeiern bis hin zu Chorbegleitung und Zusammenspielen mit anderen Orchestern. Zur festen Jahresplanung gehören heute das Sommerkonzert in Dietenbronn, die Roratemesse im Advent in Dellmensingen und Auftritte im Kloster in Untermarchtal.

Beim Jubiläumskonzert am kommenden Sonntag im Laupheimer Dreifaltigkeitskloster spielt das Orchester unter anderem Mozarts „Sinfonietta“, I. Lachners „Quartett“ und J. Johows „Klavierkonzert in G-Dur“.