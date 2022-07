Zum Auftakt des Open-Air-Kinos hält das Wetter

Fast 200 Menschen haben den Auftakt des Open-Air-Kinos am Kulturhaus Schloss Großlaupheim besucht. Trotz ungewisser Wetteraussichten seien an der Abendkasse noch etliche Karten nachgefragt worden. „Viele kaufen wetterabhängig Tickets“, sagt Rebecca Schwartz, die als Mitarbeiterin das Open-Air-Kino mit organisiert.

Mit dem Start des Films sei kurz gewartet worden, weil es tröpfelte. Die Besucher seien weitgehend trocken geblieben, so Schwartz. Die Kinogäste wurden Zeugen eines atemberaubenden Schauspiels: Dunkle Wolken überzogen den Himmel über dem Kulturhaus – passend zum Filmdrama „House of Gucci“, das auf der aufblasbaren Leinwand flimmerte. Für die weiteren sieben Filme seien noch Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.

Und es gibt eine Neuigkeit: Der Film „Baden gegen Württemberg“ (Montag, 1. August) kostet keinen Eintritt. „Das Land Baden-Württemberg hat uns zugesichert, dass es die Kosten für den Film übernimmt“, sagt Schwartz. Das Open-Air-Kino beginnt immer um 21.30 Uhr. Der Kinoverein „Carl’s - Kino im Schloss“ bietet Drinks, Snacks und Eiscreme an. „Wir hoffen, auf gutes Wetter und viele Laupheimer, die noch spontan vorbeikommen.“