Zum Abschluss Geschichten von fotografischen Urlaubsmomenten

Es war gar kein langes Treffen, aber ein herzliches, als jüngst die Gewinner des Urlaubsfoto-Wettbewerbs in der Schwäbischen Zeitung in Laupheim zusammengekommen sind. Wie berichtet, hat eine Juri inzwischen aus den eingesandten Urlaubsfotos im Sommer die besten herausgesucht und dabei fünf Preise vergeben. Einen sechsten stiftete der Laupheimer Fotokreis als Verlosung.

Bei einer gemütlichen Café-Runde erzählten die Gewinner, wie sie zu ihren Fotos kamen – etwa Caprice Osswald aus Laupheim, die mit einer befreundeten Familie im Sommer Paris besuchte. Sie und ihre Freundin Julia überlegten, wie sie den Eiffelturm in Szene setzen konnten. Heraus kam der hohe Freudensprung von Julia – der es dann zum ersten Preis brachte.

Erfrischend auch die Erzählung, wie Thomas Leanyvari mit seinen Töchtern beim Bad im Oberrhein die Sonne in den Haaren einfing oder wie Ina Eberhard bei einer Radeltour ihren Sohn Lenny in der abendlichen Sonne mit einer Pusteblume ablichtete. Auch Annika Halder erzählte, wie es kam, dass sie beim Spaziergang in San Diego einen Straßenkünstler mit Riesenseifenblasen fotografierte. Und Richard Fensterle erzählte, wie man für gute Fotos nicht weit fahren, sondern nur am Nordsee den richtigen Blick haben muss. Gewonnen hatte auch Elke Apfel mit einem schönen Bild vom Seepaddeln in den Alpen.

Die ersten vier bekamen von Anna Braig als Vertreterin des Ehinger Reise-Unternehmens Bottenschein Reisegutscheine als Preise überreicht – unter anderem für einen Tagesausflug zum Europapark Rust. Otto Marx als Vertreter vom Laupheimer Fotokreis überreichte die weiteren beiden Preise für den fünften Rang und die Verlosung: Freikarten für Veranstaltungen bei den Laupheimer Fototagen kommendes Jahr. Da können die Gewinner sich dann weitere Tipps für tolle Urlaubsfotos holen.