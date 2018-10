Zuhörer feiern Chor Impuls mit stehenden Ovationen

Einen Abend zum Kraft schöpfen hat der Chor Impuls seinen Zuhörern in der vollbesetzten Marienkirche in Laupheim geboten. Unter dem Titel „Quelle des Lebens“ sang der rund 30-köpfige Chor am Sonntagabend christliche Popularmusik, die die Zuhörer ein wenig Abstand vom oft so hektischen Alltag gewinnen ließ. Fröhliche, schwungvolle, aber auch ruhige Lieder erfüllten die Herzen der am Ende begeisterten Zuhörer mit Wärme.

„Eine Quelle steht für Erfrischung, Kühlung und lebendige Äußerlichkeiten, die dem Körper gut tun. Aber auch für innere Einkehr, Nachdenken und Kraft schöpfen“, mit diesen Worten begrüßte Theo Rehm vom Chor Impuls die Zuhörer. Das Motto des Abends war ganz bewusst gewählt und sollte sein Ziel erreichen. Zwölf mit Hingabe und Leidenschaft vorgetragene Werke schenkten Mut und Kraft. Bereits mit dem ersten Song „Come home“ von Peter Hamburger vermittelten die Sängerinnen und Sänger das Gefühl von Wärme und Geborgenheit, welches einen überströmt, wenn man nach langer Reise wieder zu Hause ankommt.

Der Chor unter der Leitung von Christa Knopf möchte „Impulse“ für einen lebendigen Glauben geben. Dies wurde am Sonntagabend auch anhand von vorgetragenen christlichen Textpassagen deutlich. Wie bereits die ausgewählten Lieder, gaben auch sie Glaubensanstöße. „Wie eine Quelle unablässig sprudelnd fließt, so schenkt Gott uns nicht nur das Nötigste, sondern mehr. Gottes Zugabe ist Liebe und Freundschaft. Er gibt Mut und Hoffnung. Dadurch wird das Leben schön und lebenswert“, lautete eine Aussage. Mit dieser Überzeugung sang der Chor sich in die Herzen der Zuhörer. Die Sängerinnen und Sänger agierten unter dem gefühlvollen und zugleich kraftvollen Dirigat von Christa Knopf manchmal fast andächtig und ehrfürchtig. Eine sehr ausgewogene Stimmverteilung brachte einen wunderschönen harmonischen Klang hervor.

Klare Solostimmen erfüllten die Kirche. Mit Amelie-Jane Daiber konnte eine Gastsolistin gewonnen werden, deren warme und zugleich helle Stimme begeisterte. Mit „Seite an Seite“ sang sie sich in die Herzen und ins Gedächtnis des Publikums. Unterstützt wurden die Sängerinnen und Sänger von einer sechsköpfigen Band, die den Chor dezent begleitete, ohne ihm seine Eleganz zu nehmen. Gerade die oft leisen Töne ermöglichten es den Zuhörern, einfach einmal die Seele baumeln zu lassen. Bei manch einem der ausgewählten Stücke wäre vielleicht jedoch auch ein bisschen mehr Schwung wünschenswert gewesen. „Aufrecht stehn“ oder „Hallelujah, christ is risen“ sind hier zwei Beispiele. Die Chormitglieder wirkten an mancher Stelle etwas angespannt. Dennoch schafften es die Akteure, die Marienkirche mit der Liebe zum Leben, zu Gott und der Musik zu füllen.

„Jetzt aber“, hörte man aus den Reihen des Publikums, als am Ende des gut einstündigen Konzertes endlich applaudiert werden durfte. Mit stehenden Ovationen feierten die Zuhörer ihren Chor. Natürlich durften daraufhin auch mehrere Zugaben nicht fehlen.