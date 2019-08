Zugverkehr fährt wieder durchgängig – und mit Verspätungen

Seit Wochen schon rollen die Züge wieder umsteigefrei zwischen Ulm und Friedrichshafen, teilt die Bahn mit. Das ist zunächst eine positive Nachricht, die aber erneut von Beschwerden über zum Teil drastische Verspätungen begleitet wird.

Immerhin: Bahnfahrende können die Arbeitsfortschritte entlang der Strecke zwischen Ulm und Aulendorf mit eigenen Augen betrachten. 1800 der insgesamt über 4000 Oberleitungsmasten und circa 120 Kilometer der erforderlichen rund 310 Kilometer „Kettenwerkslänge“ (Fahrdraht mit Aufhängung) sind bereits erstellt, darüber hinaus der erforderliche Kabeltiefbau, ebenso Teile der Oberbauertüchtigung für höhere Geschwindigkeiten und weitere Neuerungen.

Mit der Elektrifizierung der Südbahn realisiert die Deutsche Bahn wie geplant in den nächsten Jahren die erwartete Verbesserung der Anbindung des Bodenseeraumes und Oberschwabens an das nationale und internationale Schienenstreckennetz. Ab dem 16. September steht die nächste Bauphase für die Elektrifizierung an: dann zunächst mit einem Schwerpunkt zwischen Ulm und Laupheim (West) sowie zwischen Friedrichshafen und Lindau. Gleise werden erneuert und gegebenenfalls tiefer gelegt, Kabel werden eingezogen. Zwischen Laupheim-Stadt und -West muss das Gleis an der Brücke um 80 Zentimeter tiefer gelegt werden. Zwischen Laupheim-Stadt und Ulm gibt es einen Schienenersatzverkehr. Die ausgebaute Südbahn soll einen entscheidenden Impuls hin zu umweltfreundlichem Tourismus und einer weiteren Verkehrsverlagerung hin zur Schiene geben.

Video über die Südbahn

Sichtbar werden die Baufortschritte auch im Video „Willkommen auf der Südbahn“, das Auftakt einer mehrteiligen Video-Serie über Großprojekte der Deutschen Bahn im Südwesten sein soll. Da begibt sich die Deutsche Bahn auf die Spuren der schwäbischen Eisenbahn und schreibt mit der Elektrifizierung der Südbahn das nächste Kapitel.