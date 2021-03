Zugang zum Schnelltestzentrum in Laupheim ist jetzt barrierefrei

Das kommunale Schnelltestzentrum ist jetzt barrierefrei. Der Eingang wurde in der vergangenen Woche in die Gartenstraße verlegt. Das gibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung bekannt. Die Verlegung biete die Vorteile, dass einerseits der Zugang barrierefrei sei und andererseits der Wartebereich überdacht und somit im Trockenen.

Das kommunale Schnelltestzentrum steht auch im April für Testungen bereit. Die Öffnungszeiten bleiben wie bisher, so wird dienstags von 17 bis 20 Uhr getestet, samstags von 10 bis 16 Uhr.

Das sagt der Oberbürgermeister

„Das Angebot kann nur ermöglicht werden, weil sich zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des DRK für ihre Mitmenschen engagieren. Wir sind sehr dankbar und froh, dass durch den Einsatz der Ehrenamtlichen jedem Interessierten eine Testung und damit ein Stück weit Sicherheit geboten wird“, wird Oberbürgermeister Gerold Rechle in der Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert.