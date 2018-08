Zug kollidiert mit umgestürztem Baum

Ein Interregio-Express ist am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf dem Weg nach Laupheim, kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Erbach, mit einem Baum kollidiert.

„Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand keiner der im Zug befindlichen Reisenden“, heißt es in einem Bericht der Bundespolizeiinspektion Stuttgart. Die Fahrgäste konnten ihren Reiseweg fortsetzen, nachdem der Zug zurück zum Bahnhof Erbach gesetzt worden war.

Den Baum, der offenbar aufgrund eines Unwetters im Gleis lag, haben Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigt. Wegen der Sperrung der Gleise in der Zeit von 17.45 Uhr bis 19.22 Uhr kam es zu Verspätungen im Bahnverkehr. Am Mittwochabend ging in der Region Ulm ein schweres Unwetter nieder.