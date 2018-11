Zu viele technische Fehler besiegeln Niederlage

Eine erwartbare Niederlage in der Handball-Württembergliga hat der HRW Laupheim bei der Spitzenmannschaft TSV Wolfschlugen hinnehmen müssen. Die Rot-Weißen hielten die Partie zwar lange offen, verloren aber am Ende dann doch deutlich mit 26:33 (12:18).

„Unterm Strich hat Wolfschlugen verdient gewonnen“, analysierte HRW-Trainer Mihut Pancu. „Wir hatten zu viele technische Fehler, oftmals war der auch letzte Pass nicht präzise genug.“ Dabei kamen die Rot-Weißen zunächst gut ins Spiel: Durch eine aggressive Verteidigung wurden die Gastgeber im Positionsangriff immer wieder vor Probleme gestellt. So erzielten die Wolfschlugener bis zur fünften Minute nur zwei Tore, während die Gäste in dieser frühen Phase zweimal in Führung lagen. Das lag auch an einem geduldigen Vorgehen des HRW im Angriff, wo der Ball gut lief und die Chancen sicher verwertet wurden. „Leider haben wir dann versucht, durch Einzelaktionen oder schnelle Abschlüsse zum Torerfolg zu kommen“, bemängelte der Laupheimer Coach die große Eile in dieser Phase. So kam der TSV zu sechs einfachen Toren durch Tempogegenstöße bis zum 9:4 (12.). Die Rot-Weißen konnten diesen Rückstand zwar mit einigen guten Aktionen bis zum 12:10 (21.) nochmals bis auf zwei Tore verkürzen, doch die Gastgeber hielten dagegen und zogen bis zur Pause auf 18:12 davon.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit besannen sich die Laupheimer wieder auf ein geduldigeres Spiel, was zumindest zu einem Teilerfolg führte: Der Rückstand wurde beim 27:22 (50.) nochmals geringfügig um ein Tor verkürzt, die Rot-Weißen wähnten sich so zumindest bis in die Schlussphase auf Augenhöhe mit dem starken Gegner.

Sonderlob für Federle

Ein Sonderlob von HRW-Trainer Pancu erhielt dabei Torwart Fabian Federle: „Fabi hat vor allem in der zweiten Halbzeit einige freie Würfe und zwei Siebenmeter sehr gut gehalten.“ In den letzten zehn Minuten lief dann bei den Gästen nicht mehr allzu viel zusammen und der TSV zog bis zum Ende noch bis auf 33:26 davon. „Schlussendlich haben die Wolfschlugener diese Begegnung auch aufgrund des breiteren Kaders verdient gewonnen“, sagte HRW-Betreuer Sven Stührmann.

Durch diese Niederlage fiel der HRW in der Tabelle um einen Platz nach unten auf den 13. Rang, während Wolfschlugen als Dritter weiter Anschluss an Spitzenreiter Schwäbisch Gmünd hält. Wieder nach oben gehen soll es für die Laupheimer nach zuletzt vier Niederlagen in Folge am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die SG Lauterstein. Mit den eigenen Fans im Rücken will die Mannschaft von Trainer Pancu dann endlich wieder punkten.