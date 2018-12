Ziel: ein Weg in die Zukunft frei von Not

Die schlimmsten Überschwemmungen seit 100 Jahren erlebte der indische Bundesstaat Kerala im Sommer dieses Jahres. Fast eine Million Menschen wurden obdachlos, sie wurden in 5000 Notlagern untergebracht. 400 Menschen haben ihr Leben verloren.

Kerala im Südwesten Indiens ist die Heimat von Mietingens Gemeindepfarrer Johnson Kalathinkal. Hier hat er in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Bischof das Mutter-Teresa-Mädchenheim ins Leben gerufen. Es wurde errichtet aus Spenden von Mitgliedern der Seelsorgeeinheit Mietingen-Baltringen-Walpertshofen. Eine Tafel am Gebäude legt darüber Zeugnis ab. Auch mit der SZ-Weihnachtspendenaktion „Helfen bringt Freude“ wird das Projekt in diesem Jahr erneut unterstützt.

Viele in der Gemeinde Mietingen waren im Sommer wegen der Medienberichte aus Indien besorgt um das Mädchenheim, zumal Dutzende dort schon zu Besuch waren. Pfarrer Kalathinkal konnte beruhigen: Das Mädchenheim blieb von den Unwettern verschont.

Viele verloren alles

Und doch ist die Katastrophe nicht spurlos vorübergezogen. „In der Nähe wurde vieles zerstört, viele Menschen haben ihre Häuser teilweise oder vollständig verloren“, so Pfarrer Kalathinkal. Viele hätten sich von dem trennen müssen, was sie in ihrem ganzen Leben aufgebaut hatten. „Ihre Kinder haben Schwierigkeiten, weiterhin die Schule zu besuchen.“ Dies ließ die Nonnen des Heilige-Martha-Ordens, die das Heim betreuen, nicht unberührt. Sie nahmen spontan fünf weitere Mädchen auf, damit sie Obdach haben und die Schule besuchen können. „Eines dieser Mädchen wurde vom Schicksal besonders hart getroffen“, erzählt Pfarrer Kalathinkal. Vier nächste Angehörige seien in den Fluten ums Leben gekommen. Die Leichname seien erst Tage später entdeckt worden. „Diese Familien sind völlig mittellos, sie haben ihre wenigen Habseligkeiten verloren.“

Katastrophe erschwert Finanzierung

Den Nonnen, in deren Obhut sich die Mädchen befinden, obliegen nicht nur die Aufsicht und Versorgung der aktuell 28 jungen Leute. Sie müssen sich auch um die Finanzierung des Unterhalts kümmern. Dazu zählen Auslagen für Schulgeld, Bücher, Schreibsachen und Schulbus sowie Lebensunterhalt. Etwa 50 bis 60 Euro fallen da pro Monat an. Diese Kosten konnten bisher durch Spenden aus der Region des Mädchenheims gedeckt werden. Die Umweltkatastrophe hatte für das Haus gravierende Auswirkungen. Kalathinkal: „Die Wohltäter, die dem Mutter-Teresa-Mädchenheim bisher Spenden zukommen ließen, sind selbst von der Katastrophe betroffen.“ Es sei jetzt neuerdings sehr schwierig, vor Ort selbst den Unterhalt zu sichern.

„Es ist mir ein persönliches Anliegen, für die armen Kinder etwas zu tun und dabei die frohe Botschaft zu verkünden“, sagt Pfarrer Kalathinkal. Die Lebenssituation vieler Kinder in seiner Heimat sei „erbarmungswürdig“ und sie gerieten leicht auf die schiefe Bahn. Oft könnten die Eltern keine Ausbildung bezahlen, es bestehe nämlich Schulgeldpflicht. Viele Kinder brächen die Schule deshalb ab. „Zudem hören wir in letzter Zeit, dass die Gewalt gegen Mädchen und Frauen in Indien wieder zunimmt“, so der indische Geistliche.

Die Mädchen sollten in einem Heim die Möglichkeit bekommen, in sicherer Umgebung zu lernen, zu arbeiten und zu leben. Diese Feststellung habe bei ihm die Absicht reifen lassen, ein spezielles Heim zu gründen. „Das Projekt soll dazu dienen, die geistige, sittliche und intellektuelle Erziehung wenigstens einiger hilfsbedürftiger Mädchen zu fördern.“ Ihnen soll ein Weg in die Zukunft eröffnet werden, der frei von sittlicher, sozialer und wirtschaftlicher Not sei.

In zwei Bauabschnitten ist das Mädchenheim entstanden. Im ersten Bauabschnitt wurde Platz geschaffen für 19 junge Leute. Der Andrang jedoch war so groß, dass ein weiteres Stockwerk mit Schlafsaal, sanitären Anlagen und Raum für eine Nonne auf das bestehende Gebäude aufgesetzt werden musste. Jeder dieser Bauabschnitte wurde durch Kredit finanziert. Dafür werden etwa acht Prozent Zinsen berechnet. „Die Schulden sollen so schnell wie möglich abbezahlt werden“, so Kalathinkal.

Mietinger Freudeskreis hilft

In der Seelsorgeeinheit hat sich ein Freundeskreis für das Mädchenheim gebildet. Er beschafft durch seine Aktionen Spendengelder. Gut sichtbar ist der Freundeskreis beim Niko-lausmarkt, wo er Produkte zum Verkauf anbietet, um Spendengelder zu gewinnen. Der Freundeskreis ist aber auch Kontrollorgan, der die Einnahmen und Ausgaben im Blick behält. Neuerdings hat Florian Steidele eine Website eingerichtet (Adresse siehe unten).

Auch die Nonnen legen regelmäßig Berichte vor. Sie arbeiten, so Kalathinkal, völlig selbstständig. Er nehme auf deren Tätigkeit keinen Einfluss. Die Nonnen haben vor Jahresfrist sogar Karateunterricht eingeführt, den ein Lehrer unentgeltlich anbietet. Die Mädchen sollen sich wehren können. Auch Selbstbewusstsein soll so vermittelt werden. Bestätigt fühlt sich Mietingens Seelsorger, wenn er von schulischen Erfolgen der Mädchen hört.

Spenden für das Projekt Mutter-Teresa-Mädchenheim dienen sowohl der aktuellen notwendigen Finanzierung des Lebensunterhalts der Mädchen als auch dem Abbau der Schulden für des Gebäude.