Zeugin notiert Kennzeichen nach Unfallflucht

Ein 47-Jährige ist mit ihrem Wagen auf dem Laupheim Kulturhausparkplatz gegen ein anderes Auto gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sie sich von der Unfallstelle. Das berichtet die Polizei. Am Freitag gegen 22.20 Uhr beobachtete eine Zeugin auf dem Parkplatz des Kulturhauses in Laupheim, wie eine Mercedes gegen einen Audi fuhr und sich der Mercedes dann von der Unfallstelle entfernte. Sie notierte sich das Kennzeichen und meldete den Vorfall der Polizei. Diese ermittelte die Fahrerin der B-Klasse. „Dem Besitzer des unfallbeschädigten Fahrzeuges ist es nur durch das beherzte Handeln der Zeugin möglich, den Schaden an seinem Fahrzeug begleichen zu lassen“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Die 47-jährige Unfallfahrerin erhält eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf insgesamt 1000 Euro.