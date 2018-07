Zeugin bemerkt Einbrecher

Geflüchtet sind zwei Unbekannte am Dienstag nach einem Einbruch in Baustetten. Wie die Polizei berichtet, sah eine Frau gegen 2 Uhr Licht in einem Gebäude in der Laupheimer Straße. Sie rief die Polizei. Als die kam, flüchteten zwei Männer aus der Gaststätte. Die Beamten fahndeten sofort mit vielen Streifen nach den Tätern. Auch ein Hubschrauber suchte nach ihnen.

Am Tatort stellten die Ermittler fest, dass die Einbrecher versucht hatten, eine Tür gewaltsam zu öffnen. Weil sie scheiterten, gingen sie zu einem Fenster. Dort schlugen sie die Scheibe ein und gingen ins Innere. Überall suchten sie nach Beute. Einen Fernseher und Alkohol hatten die Täter zum Abtransport bereit gestellt. Sie mussten die Sachen zurücklassen. Bargeld nahmen sie mit. Die Einbrecher werden auf eine Größe zwischen 160 und 170 cm geschätzt. Sie waren komplett dunkel gekleidet und hatten ihre Gesichter mit einer Maske verdeckt. Sie sucht nun die Polizei in Laupheim (Telefon 07392/963 00). Die Ermittler prüfen auch, ob dieser Einbruch im Zusammenhang mit anderen Taten steht.