Die Batterie aus einem Auto wollte am Mittwoch ein Mann in Laupheim stehlen, berichtet die Polizei. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Berblingerstraße. Der Mann habe die Motorhaube geöffnet und die Batterie ausgebaut. Zeugen sahen dies, stellten ihn und riefen die Polizei. Jetzt wird gegen den 49-Jährigen ermittelt.