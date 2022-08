Zeugen gesucht: Was ist mit Zwergziege Paula passiert?

Marielle Dodel bittet alle, die etwas zum Verbleib von Paula sagen können oder in der Nacht von Donnerstag, 25., auf Freitag, 26. August, etwas beobachtet haben, sich zu melden. Entweder beim Polizeirevier in Laupheim oder direkt bei ihr über die Gärtnerei Dodel, Telefon 07392/70013.

Dreister Diebstahl auf dem Gelände der Firma „Hufblume“ in Laupheim: Unbekannte haben ein Gehege aufgebrochen und eine Zwergziege gestohlen. Das Schicksal des Tiers treibt die Besitzerin um.

Es ist nicht das erste Mal, dass Marielle Dodel fassungslos am Gehege ihrer Tiere steht. „Vor ungefähr drei Wochen schon haben Unbekannte den Zaun des Alpaka-Geheges zerschnitten“, berichtet die Inhaberin der Firma „Hufblume“ in der Ehinger Straße in Laupheim, die Veranstaltungen rund um ihre Alpakas und andere Tiere anbietet.

Damals jedoch blieb es beim Sachschaden. „Vielleicht“, mutmaßt Marielle Dodel, „wollte aber schon damals jemand ein Tier stehlen.“

Keine Chance, den Entführern zu entkommen

Der Verdacht liegt nahe, denn in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag wurde das Gehege an der Ehinger Straße erneut aufgebrochen. Seither fehlt von Zwergziege Paula jede Spur.

„Paula ist wirklich eine ganz spezielle Ziege“, erzählt Marielle Dodel und kämpft mit den Tränen. Das erst eineinhalb Jahre alte Tier wurde mit einem Handicap geboren und war besonders klein, „niedlich und sehr zutraulich“, erzählt die Besitzerin. Deshalb hatte Paula vermutlich auch keine Chance, ihren Entführern zu entkommen.

Über einen Schleichweg in die Albert-Magg-Straße gebracht

Wann der Einbruch stattfand, kann Marielle Dodel dank Zeugen gut eingrenzen: „Anwohner der Albert-Magg-Straße haben in der betreffenden Nacht zwischen Mitternacht und ein Uhr etwas gehört.“ Ein Mann habe in einer fremden Sprache telefoniert, eine Ziege habe zeitgleich laut geschrien.

Der Mann sei immer lauter geworden, bis die Zeugen ein Auto heranfahren gehört hätten. „Und dann war auf einmal Ruhe“, berichtet Dodel, was ihr erzählt worden sei.

Marielle Dodel vermutet, dass Paula über einen Schleichweg vom Gehege entlang der Aral-Tankstelle zur Ulmer Straße und über diese in die Albert-Magg-Straße gebracht wurde, wo sie dann in ein Transportfahrzeug geladen wurde. „Eine Zeugin meinte, es wäre ein ziemlich schepperndes Auto gewesen sei.“

Hufblume-Mitarbeiter suchen ohne Erfolg

Marielle Dodel und ihr Mann waren zum Zeitpunkt des Einbruchs im Urlaub. Das, vermutet sie, haben die Unbekannten ausgenutzt. „Es laufen schon viele Leute an unserem Ziegengehege vorbei, und die Tiere kommen gerne an den Zaun und lassen sich streicheln“, sagt sie. „Vermutlich hat jemand schon länger unser Gelände beobachtet und dann die Chance genutzt, als wir im Urlaub waren.“

Die Tiere wurden während Dodels Abwesenheit von Nachbarn versorgt. Diese bemerkten am frühen Freitagmorgen den Raub und benachrichtigten sofort die Besitzer. Alle „Hufblume“-Mitarbeiter hätten am Freitag nach Paula gesucht – ohne Erfolg. „Mein Vater hat dann am Freitagnachmittag die Polizei informiert“, sagt Paulas Besitzerin, die am Sonntag wieder nach Hause kam.

Paula hat schlechte Karten

Jetzt hofft Marielle Dodel, dass zum Zeitpunkt von Paulas Entführung noch andere Menschen unterwegs waren und etwas Auffälliges bemerkt haben. Denn das Schicksal der kleinen Ziege lässt ihr keine Ruhe. Dabei geht es weniger um den finanziellen Verlust. „Ich habe Paula in der Wohnung selbst aufgezogen, sie war eigentlich ein Familienmitglied“, sagt Dodel.

Dass ihr geliebtes Tier noch lebt, glaubt sie allerdings nicht. „Ich vermute, dass Paula mittlerweile geschlachtet wurde.“ Und selbst, wenn das Tier aus anderen Gründen gestohlen wurde, hat Paula schlechte Karten: „Sie leidet an Epilepsie, daher könnte die Aufregung einen Anfall ausgelöst haben, den sie im schlimmsten Fall nicht überlebt hat.“