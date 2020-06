Zeuge beobachtet Einbrecher und wählt den Notruf

Laupheim (sz) - Eine Geldbörse mit Bargeld hat ein unbekannter Einbrecher am Dienstag aus einem Gastronomiebetrieb in der Biberacher Straße gestohlen. Nach Polizeiangaben zertrümmerte er gegen Mitternacht die Glastür des Gebäudes mit einem Gullideckel und gelangte in den Gastraum, wo er an der Theke Schubladen durchwühlte. Ein Zeuge hatte das Klirren der Fensterscheibe gehört und die Polizei verständigt. Doch beim Eintreffen der Beamten war der Einbrecher bereits verschwunden. Die anschließende Fahndung blieb erfolglos. Das Polizeirevier Laup-heim hat die Ermittlungen aufgenommen.