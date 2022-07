Zehn Mal Goldehrung beim SV Sulmetingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim SV Sulmetingen wurden langjährige ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder bei einer Feier geehrt. Im OsUs in Untersulmetingen konnten der Vorsitzende Elmar Dehler und die Verantwortliche für Ehrungen Andrea Dehler zahlreiche Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft und ehrenamtliche Tätigkeiten beim SVS auszeichnen. Als besondere Ehrung wurden zehn anwesende Mitglieder für ihre langjährigen Tätigkeit als Ehrenamtliche in verschiedenen Bereichen die Vereinsehrung in Gold verliehen. Der Vorstand würdigte in seiner Laudatio die nicht alltägliche Leistung, die von den Damen und Herren erbracht wurde. Alle Geehrten sind immer noch für den Verein tätig und dies soll auch nach den Worten des Vorsitzenden noch lange so bleiben.