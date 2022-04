ZDF-Moderator Harald Lesch kommt nach Laupheim

Einen ganzen Tag widmet der Verein „Volkssternwarte Laupheim“ der Wissenschaft rund um die Sterne. Am Donnerstag, 28. April, geht es ab 10 Uhr in einer Vortragsveranstaltung mit dem Physiknobelpreisträger Professor Reinhard Genzel und dem aus dem ZDF bekannten Professor Harald Lesch im Kulturhaus um einen „(Ein) Blick in die Wissenschaft“, am Abend lädt der Verein zur „Laupheimer Sternengala“ ins Planetarium.

So kann man sich anmelden

Die Vorträge von Genzel und Lesch im Laupheimer Kulturhaus waren ursprünglich exklusiv für Laupheimer Schülerinnen und Schüler sowie die des Schülerforschungszentrums geplant. Aufgrund vieler weiterer Nachfragen können nun aber auch weitere Interessierte an der Veranstaltung teilnehmen, bei der Physiknobelpreisträger Professor Reinhard Genzel und der aus dem ZDF bekannte Professor Harald Lesch einen Einblick in die Wissenschaft und ihre Bedeutung für den Menschen geben.

Professor Harald Lesch und Nobelpreisträger Professor Reinhard Genzel. (Fotomontage: Planetarium Laupheim)

In einer Podiumsdiskussion bringt Moderatorin Kristin Linde die beiden Wissenschaftskoryphäen dazu, ihr Brennen für die Forschung mit dem Publikum zu teilen. Der Eintritt kostet 20 Euro pro Person; eine Anmeldung unter www.planetarium-laupheim.de ist erforderlich.

Das ist für den Abend geplant

Am Abend sind dann die Förderer der Volkssternwarte Laupheim zur „Sternengala“ ins Planetarium eingeladen. Die Veranstaltung ist der Auftakt zum Fundraising für das Projekt „Forum der Astronomie“, das die Zukunft und den Fortbestand der Laupheimer Bildungseinrichtung am Ende der Milchstraße sichern soll.

„Wir haben uns die Frage gestellt: Wie können wir unseren Verein mit seiner fast 50-jährigen Erfolgsgeschichte rund die Bildungsarbeit in Sternwarte und Planetarium zukunftsfähig machen? Wie können wir uns weiterentwickeln? Und welche Möglichkeiten können wir Laupheim, den Bürgerinnen und Bürgern, den Schulen, den Unternehmen und der Laupheimer Kultur in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bieten?“, erläutert Rolf Stökler vom Vorstand des Vereins. Das Vereinsziel: Astronomie, aber auch Naturwissenschaften ganz allgemein zu vermitteln.

Das steckt hinter dem Forum der Astronomie

Aus den Ideen und Visionen, wie die Einrichtung zukunftsfähig gemacht werden kann, entstand das Konzept des „Forums der Astronomie“. Es besteht aus dem Planetarium als Kern der Einrichtung, ergänzt durch eine Ausstellung, in der sich Besucherinnen und Besucher länger aufhalten können, sodass auch weitere Anfahrtswege für Familien und Schulklassen lohnenswert sind.

Darüber hinaus beinhaltet das „Forum der Astronomie“ ein Schülerforschungszentrum, in dem junge Menschen eigene Forschungsprojekte aus dem Bereich der Astronomie, Naturwissenschaften und Robotics umsetzen und zum Beispiel zu „Jugend forscht“ tragen können.

So läuft die „Sternengala“ ab

„Vieles davon machen wir bereits heute“, sagt Rolf Stökler, „aber wir brauchen mehr Platz, vor allem, um begreifbare und erlebbare Ausstellungskonzepte umzusetzen. Um diese Vision Realität werden zu lassen, ist der Verein neben der Einwerbung öffentlicher Mittel auch auf private Förderer, Fürsprecher, Unterstützer und Spender angewiesen. In der Auftaktveranstaltung zum Fundraising mit dem Impulsvortrag von Professor Genzel wollen Stökler und sein Team potenziellen Spendern das Projekt weiter persönlich erläutern.

„Das Fundraising-Konzept umfasst verschiedene Bausteine der einmaligen oder langfristigen Unterstützung des Projekts für jegliche Förderer, Spender und Sponsoren, Privatpersonen und Firmen, den kleinen und den großen Geldbeutel. Selbstverständlich lassen sich die verschiedenen Fördermittel auch kombinieren oder individuell durch tatkräftige Mithilfe, Sachspenden oder Pro-Bono-Dienstleistungen ergänzen“, heißt es vonseiten des Vereins.

Wer an der Gala teilnehmen kann

Die Gäste der „Sternengala“ werden ab 18.45 Uhr mit Musik feierlich im Foyer des Planetariums empfangen, umgeben von Informationen und Exponaten zur aktuellen Sternenshow über Pluto. Nach der Begrüßung durch Rolf Stökler und der Vorstellung des Projekts „Forum der Astronomie“ hält Physiknobelpreisträger Professor Reinhard Genzel einen Vortrag zu Wissenschaft und Forschung. Anschließend kann man den Abend bei kulinarischen und intellektuellen Genüssen ausklingen lassen und das ein oder andere Wort mit dem Nobelpreisträger wechseln.

Der Einlass zur „Sternengala“ im Planetarium in Laupheim ist den Förderern des „Forums der Astronomie“ vorbehalten. Wer ebenfalls Förderer werden möchte, kann sich per E-Mail an sternengala@planetarium-laupheim.de über das Projekt informieren.