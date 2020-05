Zahnarzt warnt: „Man sollte Beschwerden nicht auf die leichte Schulter nehmen“

Behandlung ist wieder ohne Einschränkungen möglich

Laut § 6a der Corona-Verordnung der Landesregierung vom 4. April dürfen Zahnärzte nur in Akutfällen behandeln – diese Regelung wird mit der aktuellen Verordnung, die am 4. Mai in Kraft tritt, aufgehoben, teilt die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KZV) mit. Der Paragraph werde nun gestrichen, was die KZV ausdrücklich begrüßt: „Gerade in Zahnarztpraxen werden schon immer strenge Hygienevorschriften angewandt, die zu einem entsprechend hohen Schutzniveau bei der zahnärztlichen Behandlung beitragen, und zwar unabhängig von der derzeitigen Situation“, erklärt sie in einer Pressemitteilung.