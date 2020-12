Zahlreiche Unfälle nach Wintereinbruch

In der Nacht zum Dienstag hatte die Polizei in der Region durch den Wintereinbruch viel zu tun. Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, wurden dem Führungs- und Lagezentrum bis Dienstagvormittag 109 Unfälle gemeldet, bei denen zwölf Personen Verletzungen erlitten. Die meisten Unfallbeteiligten rutschten in den Graben oder auf den Vordermann, sodass es bei Sachschäden blieb. So kam gegen 6 Uhr eine 40-Jährige auf der B30 zwischen den Anschlussstellen Laupheim-Süd und Laupheim-Mitte mit ihrem Auto ins Schleudern. Laut Polizei blieb die Frau unverletzt, an der Leitplanke entstand Sachschaden. Mit Sommerreifen fuhr gegen 7.30 Uhr ein Autofahrer aus Richtung Hochdorf auf die B30. Auf glatter Straße rutschte sein Auto dabei fast frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beide Beteiligten erlitten dadurch leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge, an denen rund 15 000 Euro Schaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr unterstützte beim Räumen und Absichern der Fahrbahn. In Reinstetten, am Ortseingang von Goppertshofen, stießen ein Linienbus und ein Auto zusammen. Im Bus befanden sich 17 Fahrgäste. Bei dem Unfall erlitt eine Person leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war im Einsatz. Der Sachschaden beträgt laut Polizeibericht rund 10 000 Euro. Insgesamt registrierte das Polizeipräsidium Ulm im Landkreis Biberach 34 Unfälle mit vier Verletzten.