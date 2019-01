Zahlreiche Jubiläen und ein Rekordergebnis bei den Spenden

Die Katholische Kirchengemeinde Sankt Ulrich Baustetten hat am Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst zum traditionellen Neujahrsempfang geladen. Bernd Schattenberg, 2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats, blickte auf das Jahr 2018 zurück. Pfarrer Alexander Hermann gab einen Ausblick auf 2019.

Viele Mitglieder der Kirchengemeinde, Vertreter der kirchlichen Gruppierungen, der bürgerlichen Gemeinde und der Vereine waren gekommen, um das neue Jahr zu begrüßen. Bernd Schattenberg lobte die erneut große Spendenbereitschaft der Baustetter Bevölkerung. Spenden, Kollekten und Sammlungen hätten im Jahr 2018 mehr als 30 000 Euro erbracht. Dazu komme noch das diesjährige Ergebnis der Sternsingeraktion, die mit 8473,15 Euro wiederum einen Rekordwert erzielte. „Ein extra Dankeschön an die Kinder und Jugendlichen mit ihren Begleitern, die sich bei unwirtlichem Wetter auf den Weg gemacht haben“, lobte Schattenberg das Engagement der Beteiligten.

Auch im vergangenen Jahr gab es in Baustetten zahlreiche Jubiläen. Die „Bastelgruppe zugunsten behinderter Menschen“ feierte ihr 50-jähriges Bestehen. Schattenberg hob den Fleiß und den Idealismus der Mitglieder hervor. Durch die Verkaufserlöse von Palmen und Gestecken seien viele konkrete Hilfestellungen für behinderte Mitmenschen ermöglicht worden.

Ebenfalls seit 50 Jahren besteht die deutsch-französische Partnerschaft mit dem Tal der Béthune. „Das war schon äußerlich zu sehen an den vielen geschmückten Häusern, erst recht aber zu beobachten in der Herzlichkeit der persönlichen Begegnungen“, fasste Schattenberg die tiefe Verwurzlung der Freundschaft seit Generationen zusammen.

Nunmehr seit 20 Jahren kümmert sich das dreiköpfige Mesner-Team mit Michael Freund, Karl-Josef Rief und Hermann Steinle um alle Dinge rund um die Gottesdienste. Schattenberg lobte ihren souveränen und zuverlässigen Einsatz.

Seit zehn Jahren ist der Kirchenpfleger Christoph Schwär im Amt. „Er ist nicht nur das personifizierte gute Gewissen unseres Finanzhaushalts, sondern er hat auch alle relevanten verwaltungstechnischen Themen für uns im Auge“, sagte der zweite Kirchengemeinderatsvorsitzende über Schwär. Stolz berichtete er weiter, dass auch der örtliche Kirchenchor 2018 wieder etliche Ehrungen vornehmen konnte. Aufgrund dieser Beständigkeit des Engagements vieler Kirchengemeindemitglieder blicke er zuversichtlich ins neue Jahr.

Sein Dank ging auch an Pfarrer Justin, der 2015 als Vikar nach Baustetten gekommen war. 2018 wurde er von Pfarrer Andrew Osuwu aus Ghana abgelöst. Manuela Knopp übernahm mit Beginn des Schuljahrs das Amt der Gemeindereferentin.

Froh sei er darüber, so Schattenberg, dass im Sommer die Lourdes-Kapelle nach langer Sanierung wiedereröffnet wurde. Aber auch traurige Nachrichten müsse er verkünden. Pfarrer Anton Kraus ist am Stephanstag in Laupheim verstorben. „Er hat mit uns 24 Jahre lang als rüstiger und vor allem geistig beeindruckender reger Seelsorger im Ruhestand die Eucharistie gefeiert“, gedachte er des Verstorbenen, dessen Höflichkeit und Verbindlichkeit jeden beeindruckt habe.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren setzte Schattenberg den Schwerpunkt seines Rückblicks wieder auf einzelne Gruppierungen der Kirchengemeinde. Dieses Mal sollte die Jugend- und Familienarbeit in den Fokus rücken. Für 30 Jahre Katechese dankte er Traudl Schick, die ihre Tätigkeit altershalber beenden musste.

„In sozialem Engagement liegt das Glück“, zeigte sich auch Pfarrer Alexander Hermann dankbar und stolz auf die Baustetter Kirchengemeinde und Bevölkerung. In Baustetten werde das „Wir“ großgeschrieben, deshalb sei hier das Glück zu Hause. Aufgrund der Pluralität, Vielfalt und Unterschiedlichkeit werde einer Kirchengemeinde auch in Zukunft immer eine besondere Bedeutung zukommen. „Wir sind beieinander trotz unterschiedlicher Herkunft und Interessen“, sagte Hermann.

Für das Jahr 2019 sprach er drei Punkte an. Zum einen starte Ende Januar wieder ein Alphakurs; im Mai werde der Bund der Deutschen Katholischen Jugend eine 72-Stunden- Aktion durchführen; Ende Juli soll eine Ministrantenwallfahrt nach Rom stattfinden. „Vitamine für das Herz können in der Kirchengemeinde aufgenommen werden. Ein Schnitzel mit Kartoffelsalat schmeckt aber auch“, stellte der Pfarrer zum Abschluss die Wichtigkeit des sozialen Engagements, aber dennoch dessen maßvollen Einsatz plastisch dar.