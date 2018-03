„Wunder setzen Glauben voraus“

„War das wirklich so? Was man über Wunder wissen kann – Impulse zum Verständnis der biblischen Wundergeschichten“ lautete der Titel zur Auftaktveranstaltung des diesjährigen Fastenseminars der Katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus Laupheim. Zu diesem Thema referierte die akademische Oberrätin der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, Dr. Gabriele Theuer, am Dienstagabend im Gemeindezentrum in der Mittelstraße. Ein Vortrag, der für viel Diskussionsstoff sorgte und die zahlreichen Besucher nachdenklich in den Laupheimer Winterabend entließ.

„Mich hat die Bibel nicht mehr losgelassen, so spannend ist dieses Buch“, erzählte Gabriele Theuer gleich zu Beginn des Abends. Anhand zweier biblischer Erzählungen sowie der historischen Einbettung des Alten und Neuen Testaments versuchte sie, Inhalt und Bedeutung der Wundergeschichten der Bibel zu erklären. Das Fazit ihres Vortrags: An Wunder zu glauben, heißt nicht (nur) die biblischen Wundererzählungen für historisch wahr zu halten, sondern (auch) an Gott als Retter und Befreier zu glauben und für die wunderbare Begegnung mit ihm bereit zu sein, die dem Leben eine Wende geben kann.

Im Gegensatz zur Entstehungszeit des Alten und Neuen Testaments der Bibel sei das heutige Verständnis von Wundern geprägt durch eine rationale Deutung anhand von Naturgesetzen und Vernunft. Hier solle sich der Zuhörer aber die Frage stellen, ob Wissenschaft tatsächlich alles erklären könne. „Wunder sind nicht beweisbar, sondern setzen Glauben voraus“, erläuterte Theuer. In der Antike hingegen seien die Naturgesetze noch weitgehend unbekannt gewesen, und göttliche Kräfte durchdrangen die Welt. Auf diesem Weltverständnis beruhe die Bibel. „Der Bibel liegt ein relationales Wirklichkeitsverständnis zugrunde, alles Geschaffene steht in Beziehung zu Gott“, führte Theuer aus. Auffällig sei zudem, dass in der Bibel das Wort Wunder an sich nicht vorkomme, sondern der Begriff „Machttaten“, zu verstehen als „lebendige Wirksamkeit der Gotteskraft“.

Alle Wundergeschichten des Neuen Testaments wiesen dabei die gleiche Struktur auf. Auf die Einleitung, in der die Person auftritt, folgt in der Exposition die Charakterisierung der Not, die Begegnung mit Jesus und die Bitte um Hilfe. In der Mitte folgen Wunderhandlung, Berührung oder Wunder wirkendes Wort, Feststellung und Demonstration. Ehe am Schluss die Entlassung und Reaktion der Geheilten sowie der Zuschauer erfolge. Grundsätzlich gebe es zwei große Kategorien. Zum einen die Exorzismen, Heilswunder und Normenwunder, die alle im Bezug zum historischen Jesus stünden. Zum anderen Rettungswunder, Geschenkwunder und Totenerweckung, die eine Reflektion des Osterglaubens darstellten.

„Die neutestamentlichen Wundergeschichten“, so die Referentin zusammenfassend, „sind keine objektiven Berichte, sondern stilisierte Erzählungen mit Modellcharakter, sie wollen auch heute zum Vertrauen ermutigen. Sie sind ein Angebot, das eigene Leben vor und mit Gott zu deuten, und zeigen Handlungsmöglichkeiten auf.“ Das sehr fundierte und komplexe Referat von Gabriele Theuer mündete in Nachfragen aus dem Publikum und löste kontroverse Diskussionen aus. Pfarrer Alexander Hermann brachte es auf den Punkt: „Der Glaube ist eine Herzensangelegenheit, aber auch eine Verstandssache, die uns einmal mehr zu denken gibt – über den Abend hinaus.“