Workshop zum Weltkindertag

Die Personenzahl für den Workshop in der Stadtbibliothek ist begrenzt. Um Anmeldung bis Donnerstag, 22. September, wird gebeten. Per Mail an

Anlässlich des Weltkindertages baut die Stadt Laupheim gemeinsam mit der Ökumenischen Migrationsarbeit (ÖMA) und dem Kinderschutzbund am Dienstag, 20. September, einen Stand vor dem Rathaus auf. Dort werde von 9.30 bis 11 Uhr ein vielfältiges Informationsangebot zum Thema Kinderrechte und vielem mehr geboten, kündigt die Stadt in einer Mitteilung an.

Darüber hinaus werde am Montag, 26. September, ein Workshop über Kinderrechte in der Stadtbibliothek Laupheim stattfinden. Der Workshop beginnt um 18 Uhr. Dieser wird von der Unicef – AG Ravensburg ausgerichtet und widmet sich der folgenden Aussage und Fragen: „Auch Kinder haben Rechte, doch leider nicht überall auf der Welt. Wie wird Ihnen geholfen? Was können wir tun?“

Der Weltkindertag findet international immer am 20. November und in Deutschland am 20. September statt. An diesem Tag werden deutschlandweit Demonstrationen, Feste oder andere Veranstaltungen durchgeführt, die für die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder sensibilisieren. Das diesjährige Motto lautet „Gemeinsam für Kinderrechte“.

Es geht bei diesem Motto um den Einsatz für die Rechte der Kinder und die Förderung der Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen. Denn viele Kinder können nicht einfach Kinder sein, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Während in anderen Teilen der Welt die Rechte und die Lage von Kindern noch prekärer seien, gebe es ebenso zahlreiche Kinder in Deutschland, deren Rechte nicht ausreichend geschützt werden. So bedrohen weltweit Klimawandel, Konflikte, Kriege und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie insbesondere das Leben der jungen Generation.