Worauf es bei der Behandlung traumatisierter Menschen ankommt

Über das Präventionskonzept

Das Präventionskonzept „stark.stärker.Wir“ wurde nach dem Amoklauf von Winnenden ins Leben gerufen. Das übergeordnete Ziel: zu erreichen, dass in allen Schulen die Würde und Gesundheit jedes einzelnen geachtet werden.

Für die Umsetzung im Regierungsbezirk Tübingen ist die promovierte Psychologin Alena Friedrich, Referentin beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, zuständig – gemeinsam mit den Präventionsbeauftragten vor Ort hat sie den Präventionstag zum Thema „Vielfalt statt Einfalt –Diskriminierung im schulischen Kontext“ organisiert. „Wir arbeiten eng mit unseren Netzwerkpartnern zusammen“, berichtet Friedrich. Dazu gehören Schulpsychologen, Wissenschaftler, Polizisten sowie Mitarbeiter verschiedener Beratungsstellen und des Demokratiezentrums Baden-Württemberg. Die Präventionstage finden etwa alle eineinhalb Jahre statt.

Die Stellen der Präventionsbeauftragten besetzen Lehrkräfte, welche mit den Problemen des Schulalltags vertraut sind und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen im Blick haben. Sie unterrichten nach wie vor, sind aber ein Viertel ihrer Arbeitszeit für die Präventionsarbeit freigestellt.

Zuständig für Ulm, den Landkreis Biberach und den Alb-Donau-Kreis sind Gabriele Schuster, Thomas Gote und Joachim Frank. Sie beraten in Präventionsfragen und veranstalten Fortbildungen zu Präventionsthemen – das Angebot richtet sich exklusiv an Lehrkräfte. „Wir kommen nur in Schulen, wenn dies ausdrücklich gewünscht ist“, erklärt Gabriele Schuster. (cdi)