Wo Weihnachtsleckereien entstehen

Die Schürzen sind verteilt und die Kochmützen mit den Namen der Kinder sitzen dort, wo sie hingehören: auf den Köpfen der Jungbäcker. Michael Seeler, Prokurist von NIC Holzspielzeug, spricht ein Grußwort, schon geht es los. Zahlreiche Kinder sind am Samstag der Einladung der Kreissparkasse Biberach, der e.wa riss, NIC Holzspielzeug und der „Schwäbischen Zeitung“ gefolgt, die die Aktion „Die Welt mit Kinderaugen“ ins Leben gerufen haben.

In der Backstube bekommt jedes Kind ein eigenes Nudelbrett und einen eigenen Ausroller. In der Mitte des Tisches stehen in niedlichen Schälchen, Töpfchen und Schüsselchen Mehl, versprudeltes Ei, Zuckerguss und eine große Auswahl an süßem Dekor bereit. Petra Seeler, die gemeinsam mit ihrem Mann alles liebevoll vorbereitet hat, verteilt an alle kleinen Zuckerbäcker ein Stück Teig, aus dem die beliebten „Ausstecherle“ gebacken werden. Für Felix sind sie genauso die Lieblingsplätzchen wie der meisten anwesenden Kinder auch.

Familienmitglieder helfen

Man kann sehen, wer schon etwas Übung beim Backen hat: Ellen und Annabell sind zwar das erste Mal dabei, haben aber zu Hause auch schon gebacken. Wenn die kleineren noch Hilfe beim Ausrollen benötigen, stehen Mama, Papa, Oma oder Tante im Hintergrund und leisten Unterstützung.

Das Ausstechen hingegen ist für alle kinderleicht. Im Nu sind die Minibackbleche gefüllt und werden in die kleinen Backöfen geschoben – jetzt heißt es warten. Zum Glück hat jedes Kind noch ein zweites Blech, das befüllt werden darf. Und schließlich piepst eine Küchenuhr nach der anderen. Wie das duftet!

Das allseits bekannte Kinderlied „In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei“ läuft im Hintergrund, während sich die Kinder fleißig ans Verzieren der Herzen, Engel, Bären und Sterne machen. „Es ist toll zu sehen, wie begeistert die Kinder verzieren“, schwärmt Michael Seeler, der dieses Jahr zum dritten Mal die Aktion in der Küche des Werksverkaufs in Laupheim organisiert. Voller Stolz präsentieren die kleinen Zuckerbäcker ihre hübsch dekorierten Plätzchen. Diese dürfen sie in Förmchen und Säckchen verpacken und mit nach Hause nehmen.

Auf die Frage, wer sie denn probieren darf, antworten die Geschwister Elli und Jedidiah: „Mama, Papa, Oma und Opa!“ Seeler wünscht den Backkünstlern, dass ihre Werke gut schmecken und bis Weihnachten reichen mögen. Eine Mama schmunzelt, weil sie ihre Pappenheimer offenbar gut kennt, und sagt: „Die Plätzchen werden gerade übers Wochenende reichen!“