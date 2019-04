Wo Tradition auf Moderne trifft

Das traditionelle Frühjahrskonzert des Heeresmusikkorps Ulm hat am Mittwochabend einmal mehr die voll besetzten Zuschauerreihen des Laupheimer Kulturhauses begeistert.

Laupheims Oberbürgermeister Gerold Rechle machte dem Publikum Hoffnungen, dass es in naher Zukunft wieder ein zusätzliches Adventskonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm geben wird. Dann jedoch ohne den Leiter Oberstleutnant Matthias Prock, der sich mit diesem Konzert vom Laupheimer Publikum verabschiedete. Er wird in den Norden Deutschlands versetzt werden.

Noch einmal unter seiner Leitung begeisterten die Musikerinnen und Musiker mit einem schwungvollen Programm. Ein Mix aus Tradition und Moderne bereitete Akteuren und Zuschauern einen kurzweiligen Abend. „Welch Glanzleistung, welch Feuerwerk der Musik. Ein vorgezogenes Ostergeschenk hat uns das Heeresmusikkorps Ulm gemacht. Die Erinnerung an das heutige Konzert soll uns noch lange ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, bedankte sich Rechle beim Heeresmusikkorps. Das Publikum pflichtete ihm mit viel Applaus bei.

„Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann, über das zu schweigen aber unmöglich ist“, zitierte Oberstleutnant Christian Mayer, Kommodore des Hubschraubergeschwaders 64, in seiner Begrüßung den französischen Schriftsteller Victor Hugo. Getreu diesem Motto ging es in diesem Frühjahrskonzert um die Liebe in all ihren Facetten und Ausprägungen. Nach dem „Marsch von Braunschweig“ als Eröffnungsstück, folgte mit der Suite aus dem Ballett „Pineapple Poll“ des britischen Komponisten Arthur Sullivan ein Werk, welches die Liebe zum Tanz verdeutlichte. „Diese Musik überlebt jeden Brexit“, scherzte Oberstleutnant Prock.

Leise Passagen

Ein schönes Ausleben der Dynamik von leisen Passagen, bis hin zu einem gewaltigen Klang, der den Saal des Kulturhauses vollends einnahm, entlockte das Heeresmusikkorps Ulm dem Publikum erste Bravorufe. An diesem Abend sollten dies nicht die einzigen Begeisterungsbekundungen bleiben. Selbst das tiefe Blech bewegte sich leichtfüßig und tänzerisch durch die Suite.

Um Eitelkeit, gepaart mit Melancholie, ging es im nächsten Programmpunkt, dem „Valse vanité“ von Rudy Wiedoeft. Hauptfeldwebel Silvia Bleicher entlockte als Solistin ihrem Saxophon ausdrucksstarke und manchmal wehleidige Klänge, dezent begleitet vom sinfonischen Blasorchester. Rudy Wiedoeft sei bekannt für moderne Klänge, hatte Stabsfeldwebel Thomas Schütte in seiner Anmoderation den Zuschauern bereits im Vorfeld einige Überraschungen versprochen.

Mit „Sax-O-Phun“, ebenfalls von Rudy Wiedhoeft sollte Bleicher nun die Zuschauer beeindrucken und zugleich amüsieren. Knackende, schmatzende Geräusche oder ein dicker fetter schmatzender Kuss durch das Saxophon verleiteten das Publikum zurecht zu Bravorufen und viel Applaus. Mit „Die schöne Galathée“ von Franz von Suppé verabschiedeten sich glänzend aufgelegte Musiker in die Pause.

Ein flotter Einstieg mit „Wild things“ von Frank Ticheli bereitete danach Freude und machte Lust auf mehr. Jörg Murschinski, Haus- und Hofarrangeur des Heeresmusikkorps Ulm hatte sich im Auftrag von Oberstleutnant Matthias Prock etwas ganz Spezielles einfallen lassen. 14 Kinderlieder und ein Zitat aus dem Freischütz versteckte er in einer dem Heeresmusikkorps auf den Leib zugeschnittenen Komposition. So entstand ein heiteres Melodienraten, das auch dem Laupheimer Publikum sichtlich Freude bereitete und den Musikern viel Raum für solistisches Spiel gab. Daher blieb es nicht bei einem einzigen Zwischenapplaus. Spätestens als die Melodie von „Schlaf, Kindlein, schlaf“, erklang, sang der ganze Saal mit.

Eindrucksvoll: Kim Hofmann

Wer jetzt aber glaubte, das alles seien genug Höhepunkte gewesen, wurde sogleich eines Besseren belehrt. Denn mit Kim Hofmann hatte das Heeresmusikkorps Ulm in der zweiten Hälfte des Konzertabends eine Gastsolistin eingeladen, deren ausdrucksstarke und kräftige Stimme erneut einen Höhepunkt des Abends setzte.

Mit „One day I´ll fly“, von Randy Crawford schaffte es die ausgebildete Pop- und Jazzsängerin Gänsehautmomente zu erzeugen. Im Publikum war es mucksmäuschenstill. Mit „Oh when the Saints“ zeigte sie danach ihre Vielfältigkeit. Kokett und charmant agierte sie auf der Bühne und brachte Schwung in die Zuschauerreihen.

Das Heeresmusikkorps Ulm verabschiedete sich anschließend mit einem Marsch vom Publikum. Ein Abend, an den man sich noch lange erinnern wird, gespickt mit Höhepunkten ging zu Ende.