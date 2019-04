Wo Laupheim aus Tradition jubiliert

Wenn am Ostersonntag die Bläser der Stadtkapelle ab kurz nach 8 Uhr ihre Lieder vom Turm der Pfarrkirche St. Peter und Paul weit über die noch verschlafene Stadt schallen lassen, dann ist den meisten Laupheimern wahrscheinlich nicht bewusst, dass dies nicht nur eine Ostertradition ist, sondern zu einem Brauch gehört, der mindestens so alt ist wie die Stadt selbst, nämlich 150 Jahre. Der Brauch könnte sogar direkt mit der Stadtgründung zusammenhängen und beschränkte sich einst nicht nur auf zwei kirchliche Feiertage im Jahr. Vom Turm der Stadtpfarrkirche, so hat Hans-Albert Blank in mühevoller Puzzlearbeit als Erkenntnis zusammengetragen, haben Laupheimer Musiker früher gerne Freude verkündet.

Hans-Albert Blank ist seit Jahrzehnten aktives Mitglied der Stadtkapelle, inzwischen auch Vorsitzender des Fördervereins – und als Hobby-Historiker der Verwalter des Archivs, zugleich stets auf den Spuren Laupheimer Geschichte. „Die Überlieferung ist lückenhaft“, stellte er bei der Suche nach der Geschichte der Stadtkapelle und auch des Turmblasens in Laupheim fest. Viele Dokumente gebe es nicht, die die Historie belegen. Als eine große Quelle historischer Spuren erwiesen sich die früheren Zeitungen, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen sind und früher Namen trugen wie „Intelligensblatt“ oder „Verkündiger“. So berichtete der „Verkündiger“ am 28. August 1869, dass am 22. vom Turm der Pfarrkirche ein Choral zu Ehren der neuernannten Stadt Laupheim geblasen worden sei. Damit könnte der Grundstein für die Tradition gelegt worden sein, die die Blasmusiker heute noch den etwas mühseligen Weg durch das alte Gemäuer hinauf nehmen lässt. „Es ist jedenfalls das erste belegte Turmblasen“, erklärt Hans-Albert Blank. Und es sei nicht unplausibel, dass die Stadtgründung Anlass war, einmal „etwas grundlegend Neues zu starten“.

Aber es waren noch nicht Musiker der Stadtkapelle, die so Freude verbreiteten. Die wurde nämlich erst 1928 als Verein gegründet. Damals spielten Musiker in lockeren Gruppierungen zu bestimmten Anlässen wie dem Erntedankfest, stellte der Historiker fest. „Es gab schon eine Kapelle, aber noch keinen Verein.“

Auch der Turm bot damals noch nicht den Komfort eines breiten Umgangs wie heute. Sondern die Musik schallte einfach durch die Luken dicht unter der Uhr. Erst 1902 bekam der Turm seine heutige Gestalt – und erste Nutzer der neuen Galerie waren wieder Musiker, die zur Einweihung spielten „Danket dem Herren, denn er ist gut“. In jener Zeit diente er häufiger als musikalische Bühne über Laupheims Dächern. Bei feierlichen Anlässen wie einer Fahnenweihe 1883 oder der Eröffnung der Bahnlinie Laupheim-Schwendi 1904 schallte es von dort ebenso wie zu vielen kirchlichen Feiertagen „Gott zur Ehr“. Erst seit dem Zweiten Weltkrieg, glaubt Hans-Albert Blank, beschränkte sich der Brauch auf Ostern und Pfingsten.

Aber auch dabei haben die heutigen Musikerinnen und Musiker schon einiges erlebt, schmunzelt der 53-Jährige: „Regen, Schneetreiben, Wind: Wir haben da oben schon bei jedem Wetter gespielt.“ Sonntag soll es sonnig werden.