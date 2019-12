Wo der Stoff für Zoff sorgt

Gespannt haben am vergangenen Samstag mehr als 200 Zuschauer in der Mehrzweckhalle Wain die von Jörg Schäfer inszenierte Komödie „Nur Zoff mit dem Stoff“ von Bernd Gumbold erwartet. Bei reichlichem Szenenapplaus, einer heiteren und ausgelassenen Stimmung, vielen gesellschaftskritischen Witzen und einem lang anhaltenden Schlussapplaus ist die Vorführung zu einem vollen Erfolg geworden.

Tagtäglich muss Gemüsebauer Franz Kohlkopf hart arbeiten, um von seinem geringen Verdienst leben zu können. Zu allem Leidwesen sind die direkten Nachbarn – die Familie Müslein – auch noch Öko-Gemüsebauern, die Wucherpreise für ihr vermeintlich pestizidfreies und gesundes Gemüse fordern. Als weitere Einkommensquelle kommen noch teure Behandlungen chinesischer Heilkunst, die Maja Müslein extra auf ihre Kundin Henneliese von Wolkenstein abstimmt, hinzu.

Gemüseladenbesitzerin Berta Lädele gerät nun in die Bredouille: Für welchen Gemüselieferanten soll sie sich entscheiden? Für den konventionellen Gemüsebauer Kohlkopf, der das Gemüse spritzt, oder für die biologisch angebauten Tomaten von Familie Müslein? Um das Chaos perfekt zu machen, taucht der dubiose Mario auf, der Gemüsebauer Franz Kohlkopf merkwürdige Setzlinge, die angeblich zur Potenzsteigerung dienen, verkauft. Als Pizzabäcker Giovanni Tomati (Simon Böhringer) davon erfährt und die Wunderpflanze unbedarft auf seine Pizzen streut, folgt nicht etwa eine Potenzsteigerung, sondern Dinge, die sich nicht vorhersehen ließen. Was hat der mysteriöse Übernachtungsgast Charlie Weichmann damit zu tun?

Gelungenes Bühnenbild

Die Zuschauer dürfen sich auf eine dreiaktige schwäbische Komödie mit tollen und leidenschaftlichen Darstellern freuen. Das Bühnenbild ist besonders detailliert, liebevoll und aufwändig gestaltet. Der wunderschön gezeichnete Hintergrund erweckt den Eindruck, einen echten Acker vor sich zu haben. Weiter ist die Bühne mit vielen kleinen Details geschmückt: Im Eck steht ein Baumstamm mit einer Axt, über der Tür hängt ein Vogelhäuschen, in der Mitte der Bühne stehen die Pflanzen der Kohlkopfs und der Müsleins, sodass wirklich der Eindruck entsteht, dass sich dort das Leben zweier Familien abspielt.

Der Weg zur Inszenierung

Regisseur Jörg Schäfer erzählt, dass er per Zufall zu diesem Stück gekommen ist. Meist sucht er im Juli das neue Stück aus, welches im Winter dann aufgeführt werden soll. Dafür bestellt er sich Ansichtsexemplare bei einem Verlag, anhand derer er dann das geeignete Stück findet. „In diesem Jahr bestand die Herausforderung darin, ein Stück mit zehn Rollen zu finden. Das ist ganz schön schwierig, denn die meisten Stücke sind für weniger Spieler“, erklärt Jörg Schäfer. Zudem ist er sehr angetan von Theaterautor Bernd Gumbold, der das diesjährige Stück „Nur Zoff mit dem Stoff“ schrieb, und fügt hinzu: „Er schreibt immer ganz nette Stücke und der aktuelle Bezug ist mir erst während der Proben aufgefallen.“ Ende September findet dann die Rollenzuteilung statt und es wird einmal wöchentlich geprobt, ab November sogar zwei bis drei Mal in der Woche. Damit an der Premiere alles glatt geht, wird in der Woche zuvor täglich geprobt.