Wissenschaftler mahnt: „Es ist verdammt schwer, auf Plastik zu verzichten“

Das sagen die Zuhörer

Der Vortrag ist vorbei, das Publikum hat sich an den Stehtischen im Foyer des Kulturhauses verteilt. Diskussionen sind zu vernehmen, das Thema beschäftigt die Menschen.

„Professor Heckl hat wichtige Denkanstöße geliefert und vieles wieder ins Gedächtnis gerufen“, sagt Peter Geng, Bauunternehmer aus Ertingen. „Er hat aufgezeigt, dass nachhaltige Lösungen besser sind als günstige.“

Eine Frau aus Mietingen, die namentlich nicht in der Zeitung genannt werden möchte, meint: „Er hat recht mit dem, was er sagt.“ Ihre Schwägerin sei neulich in Indien gewesen und habe von Inseln aus Plastik berichtet, die im Meer schwimmen. „Das finde ich schrecklich.“

Monika und Ignatz Schneider, die in Baustetten eine Firma betreiben, unterstützen den Ansatz, Dinge zu reparieren statt wegzuschmeißen. „In der Schule wird den Kindern in dieser Sache viel beigebracht, das finde ich gut“, sagt Monika Schneider und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Unsere Tochter schimpft immer, wenn der gelbe Sack zu schnell voll ist.“ (cdi)