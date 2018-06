Mit der Note 4,2 haben die Hobbyradler des FV Olympia Laupheim im Frühjahr die Fahrradfreundlichkeit der Stadt bewertet. Bürgermeister Rainer Kapellen, der die etwa einen Kilometer lange Strecke von seiner Wohnung zum Rathaus regelmäßig auf dem Rad zurücklegt, hat jetzt zusammen mit den Mitgliedern des Agenda-Arbeitskreises Verkehr/Mobilität Radwege in und um Laupheim inspiziert.

Unterwegs lud Kapellen seine Mitfahrer als Dank für die zehn Jahre währende Organisation des Fahrradflohmarkts, aus dessen Einnahmen der Arbeitskreis eine Sitzbank vor dem Rathaus und ein Spielgerät auf dem künftigen Spielplatz im Schlosspark spendiert, zur Einkehr ein. Bei der Tour, an der Bundeswehrkaserne entlang über Baustetten bis Schwendi, wurden verschiedene Problemstellen besichtigt und mögliche Lösungen diskutiert. Kapellens Fazit: „Die Probleme live zu erleben, ist etwas anderes als auf dem Papier. Wir müssen vieles tun.“

Beim bereits in Angriff genommenen städtischen Verkehrskonzept seien die Interessen der Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu berücksichtigen. Dabei gebe es selbst unter den Radfahrern unterschiedliche Blickwinkel. „Es gibt die ambitionierten, die vor allem schnell vorwärts kommen wollen, und es gibt andere, die in erster Linie die Sicherheit schätzen“, sagt der Bürgermeister, der sich selbst eher zur ersten Gruppe zählt.

Dennoch habe er Verständnis für die Interessen beider Radfahrer-Gattungen, und die Kritikpunkte, welche die Hobbyradler in ihrem im Frühjahr erstellten Fahrradzeugnis angeführt hatten, könne er bestätigen. „Es sind viele Handicaps da, die wir lösen müssen“, sagt Kapellen. So gebe es keinen schlüssigen, durchgehenden Radweg durch Laupheim. Auch ein Schulradwegenetz gelte es zu erarbeiten. „Wir sind dran und stehen ständig in Kontakt mit dem Arbeitskreis“, erklärt der Bürgermeister.

Zu den neuralgischen Punkten zähle die Kapellenstraße, deren Neugestaltung von Auto- und Radfahrern gewünscht werde. „Diese Straße herzurichten, wird sehr teuer. Das geht nur mit Fördermitteln des Landes“, meint Kapellen. Allerdings gibt es einen Antragsstau, so dass Laupheim wohl so schnell nicht zum Zuge kommen würde – es sei denn, man legte den Schwerpunkt auf eine radfahrerfreundliche Gestaltung. Hierfür gibt es ein spezielles Förderprogramm des Landes. Kapellen: „Wir sind in der Planung und wollen bis Herbst einen entsprechenden Antrag stellen, um schon im Jahr 2014 zum Zug zu kommen.“

Auch einige Radfahrer, die auf einen Aufruf der Schwäbischen Zeitung reagiert und ihre Verbesserungsvorschläge fürs Laupheimer Radwegenetz eingesandt haben, würden sich darüber wohl freuen. „Die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern ist in Anbetracht der Unübersichtlichkeit und des geringen Platzangebots zu hoch“, schreibt zum Beispiel Philipp Sebastian Huber aus Laupheim.

Weitere Anregungen aus der Leserschaft zum Radwegenetz in und um Laupheim finden Sie in der Samstagausgabe der Schwäbischen Zeitung Laupheim.