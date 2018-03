„Wir können sofort loslegen“

Die Baustetter lassen nicht locker. Eine zwischenzeitlich gegründete Bürger- und Vereinsinitiative (BVI) hat die Forderung nach einer eigenen Sporthalle für den größten Laupheimer Teilort jetzt mit 720 Unterschriften untermauert. Am Mittwoch überreichten Vereinsvertreter und Ortschaftsräte die Namenslisten dem neuen OB Gerold Rechle.

Da staunte der Rathauschef: Eine 20-köpfige Delegation war aufmarschiert, um für ihr Anliegen zu werben und Unmut zu bekunden. Viele Bürger seien enttäuscht, „dass die Argumente für eine neue Sporthalle in Baustetten – zumindest bisher – völlig ignoriert wurden“, heißt es in einem von der BVI und 14 Vereinen gezeichneten Brief an Rechle, der zusammen mit den Unterschriften übergeben wurde und auch den Ratsfraktionen zuging. Nachgerade als herabwürdigend werde empfunden, dass der auf einem Gutachten fußende Sportentwicklungsplan immer noch als Basis für Entscheidungen herangezogen werde, „obwohl dieser auf falschen Sachverhalten (sowohl in der Bestandserhebung als auch bei den Handlungsempfehlungen) beruht“.

Das Ziel: Argumente liefern

Vor allem aber wollte die BVI dem Oberbürgermeister Argumente für den Bau einer Sporthalle in Baustetten liefern, wie ihr Sprecher Walter Hertenberger betonte. Baustetten habe sich enorm entwickelt und damit verbunden auch das kulturelle und sportliche Angebot. Besonders im Jugendbereich werde Großes geleistet: „Unsere Vereine betreuen mehr als 400 junge Menschen unter 18 Jahren.“

Jedoch fehle es in erheblichem Maß an Hallenkapazitäten, und das nicht nur im Sport- und Jugendbereich, beklagt die BVI. Die in den 90er-Jahren umgebaute Mehrzweckhalle („eine Notlösung“) sei zum einen nur sehr bedingt wettkampftauglich, zum anderen werde sie auch für den Schulsport, von den Kindergärten, dem Verein „Lernen fördern“, den Kultur treibenden Vereinen, für Versammlungen und private Feiern genutzt, was eine permanente Konkurrenz-Situation und allerhand Einschränkungen zur Folge habe. Wenn zum Beispiel die „Vorhanglupfer“ Theater spielen, sei die Halle etwa drei Wochen für andere nicht oder nur mit Abstrichen nutzbar. „Manche Angebote mussten schon eingestellt werden, und Überlegungen zur Schaffung neuer Angebote scheitern von vornherein an fehlenden Räumen.“

Die jetzigen Rahmenbedingungen seien nicht geeignet, ehrenamtliches Engagement und die dörflichen Strukturen zu stärken, warnt die BVI. Würde dagegen die Mehrzweckhalle um eine Sporthalle ergänzt, hätten alle genügend Platz und es bliebe Raum für weitere Entwicklungen, wie zum Beispiel Senioren-Gymnastik und Reha-Sport.

Die Baustetter Vereine haben ihren Bedarf und die Engpässe dokumentiert. „Wir haben sogar einen ,Bauausschuss’ installiert, um die Machbarkeit einer Sporthalle mit den Grundmaßen 20 mal 30 Meter an der Laupheimer Straße zu prüfen, und dazu Sach- und Fachverstand eingeholt“, berichtete Walter Hertenberger dem OB. Mit dem Ergebnis, dass ein Anbau an die Nordseite der Mehrzweckhalle möglich ist; dieser Standort sei ideal, Parkplätze gebe es jetzt schon in ausreichender Zahl beim neuen Sportplatz. Lagepläne lieferte die Bürger- und Vereinsinitiative gleich mit.

Rechle sagt erneute Beratung zu

Gerold Rechle dankte für die „seriös aufbereitete“ Dokumentation – „so stelle ich mir das vor, wenn man etwas erreichen will“. Er verwies, wie schon im OB-Wahlkampf, auf die Beschlusslage im Gemeinderat, zunächst eine Halle in Bihlafingen und eine Dreifachhalle nahe bei den Laupheimer Schulen zu bauen. Danach gebe es verschiedene Optionen, weitere Kapazitäten zu schaffen. Rechle schlug vor, etwas Ruhe einkehren zu lassen und dann im Vorfeld der Haushaltsplanung für 2019 die Baustetter Argumente und den dortigen Bedarf nochmals eingehend zu erörtern, zu beraten und neu zu bewerten – „das wäre meine Herangehensweise“.

Walter Hertenberger entgegnete, dass es doch sinnvoll wäre, unproblematische Dinge sofort anzupacken. Bevor mit dem Bau einer Dreifeldhalle in Laupheim begonnen werden könne, sei noch manches abzuklären – „bis dahin könnte in Baustetten schon längst gespielt werden. Wir können sofort loslegen“. Peter Hertenberger, Stadt- und Ortschaftsrat, unterstrich diesen Aspekt: Ein schneller Hallenbau in Baustetten würde die Situation in Laupheim entlasten, erklärte er, weil die Baustetter Sportler ihre Wettkämpfe dann schwerpunktmäßig im Teilort austragen und dort trainieren könnten.

Das Hauptaugenmerk gelte den Schulen, erwiderte Rechle. „Für sie brauchen wir mindestens eine Dreifachhalle, das hat für mich oberste Priorität. Geben Sie uns die Chance, Ihre Unterlagen anzuschauen, dann sind wir wieder im Gespräch. Gute Lösungen benötigen etwas Zeit, die würden wir uns gern nehmen.“ Sprach’s und bekräftigte seine Bereitschaft, über das Baustetter Anliegen mit Blick auf die Haushaltsplanung 2019 nochmals zu beraten.

„Wir stehen Gewehr bei Fuß“, versicherte Walter Hertenberger. „Sie können uns jederzeit anrufen.“ Es sei an der Zeit, „dass in Baustetten wieder etwas vorangeht“. Um Unterstützung warb Hertenberger auch bei den Fraktionsvorsitzenden von CDU, Freien Wählern und Offener Liste, die dem Treffen mit Rechle beiwohnten.