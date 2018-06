„Wir freuen uns auf neue Bild-Ideen“

62 Mitglieder zählt der Laupheimer Fotokreis, sie pflegen ihre Leidenschaft für Fotografie und Bildgestaltung. Jetzt richten sie den Fokus auf die Jugend und bieten erstmals eine öffentliche Veranstaltung unter dem Motto „Pics from kids“ an. Im Gespräch mit Roland Ray erklärt der Vorsitzende Otto Marx, was es damit auf sich hat.

SZ: Herr Marx, welche Idee steckt hinter „Pics from kids“?

Marx: Wir wollten in unserem Jahresprogramm etwas anbieten, das sich speziell an Jugendliche richtet. Beim nächsten Clubabend am 24. Januar möchten wir deshalb jungen Leuten im Alter von zehn bis 21 Jahren Gelegenheit geben, ihre Fotos zu präsentieren, ganz gleich zu welchem Thema. Wer Zeit und Lust dazu hat, ist herzlich willkommen. Die mitgebrachten Bilder sollten vorzugsweise auf einem Stick gespeichert sein.

SZ: Werden die Fotos besprochen oder bewertet?

Marx: Es wird keine Jury geben, die Punkte zuerkennt. Wir wollen aber natürlich mit unseren Gästen über ihre Fotos reden. Falls gewünscht, geben wir gerne Tipps, wie man die Aufnahmen unter den Gesichtspunkten Motivauswahl, Bildausschnitt oder technische Qualität optimieren könnte. Vor allem aber sind wir neugierig und gespannt auf das, was wir zu sehen bekommen. Da können auch wir bestimmt noch etwas lernen.

SZ: Inwiefern?

Marx: Jugendliche gehen erfrischend spontan und unbefangen an das Fotografieren heran, und das längst nicht nur mit der Kamera – denken Sie nur an Mobiltelefon oder i-Pad. Deshalb unsere Frage: „Was fotografiert ihr, und wie?“ Es ist uns wichtig, dies von den jungen Leuten zu erfahren, und wir freuen uns darauf, neue Bildideen und Sichtweisen kennen zu lernen. Ich bin überzeugt, für uns „alte Hasen“ kann das ein sehr anregender Abend werden.

SZ: Apropos „alte Hasen“: Geht es auch darum, Nachwuchs für den Verein zu werben?

Marx: Wie vielen anderen Vereinen täten dem Laupheimer Fotokreis ein paar junge Mitglieder gut, und natürlich hoffen wir, dass der eine oder andere Gast wiederkommt. Ich möchte aber betonen, dass die Teilnahme an dem Abend „Pics from kids“ zu nichts verpflichtet.

SZ: Sind weitere Angebote für junge Leute geplant?

Marx: Bei den Internationalen Laupheimer Fototagen im April bietet der Fotokreis erstmals einen Workshop „Fotografie für jugendliche Einsteiger“ an. Die Teilnehmer sollen sich mit der Kameratechnik vertraut machen und dann auf Motivsuche gehen.

Info: Die Veranstaltung „Pics from kids“ ist am Donnerstag, 24. Januar, im Sitzungszimmer der TSV-Halle, Lange Straße 85. Beginn: 20 Uhr, Eintritt frei. Weitere Informationen unter www.laupheimer-fotokreis.de.