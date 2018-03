Winterfarben aus der Vogelperspektive

Der Blick aus der Vogelperspektive bietet immer wieder spannende und immer noch aufklärende Ansichten der heimischen Landschaft – so wie sie hier Walter Bosshart der Redaktion zur Verfügung stellt. Seine Fotos vom Laupheimer Nodenenensee zeigen, wie malerisch Eis- und Wasserfläche sich farbliche ergänzen. Start und Landung dieses Erkundungsflugs am Sonntag mit dem Leichtflugzeug war in Laupheim vom Militärflugplatz aus, wo der BundesWehrLuftsportring seinen Sitz hat. Womöglich, weil es da schon stark taute, zeigte das Eis interessante blaue Sprengsel, die an tiefe Krater erinnern, deren Entstehung sich aber nicht sofort erschließt. Foto: Walter Bosshart