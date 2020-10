Wieland-Schüler gehen bei alternativem Wandertag auf Schatzsuche

Vor den Herbstferien hat die Wielandschule Laupheim für ihre Schüler der Klassen eins bis vier einen erlebnispädagogischen Wandertag gestaltet.

Auf dem Vormittagsprogramm für die zwanzig Grundstufenschüler samt pädagogischem Begleitpersonal stand eine geführte Ponytour, die von der Ponyranch in Walpertshofen in den nahe gelegenen Wald führte. Dabei mussten Herbstfrüchte gesammelt, diverse Aufgaben gelöst und eine kulinarische Schatzkiste mit Überraschungsinhalt gefunden werden. Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache. Das zeigte, dass die ausgebildete Reittherapeutin Daniela Angele bei der abwechslungsreichen Gestaltung der Trekkingtour mit den Shetlandponys ein gutes Händchen hatte.

Sechs Schüler der Wielandschule nehmen derzeit einmal wöchentlich am freiwilligen Ganztagesangebot auf der Ponyranch teil. „Im Rahmen eines Wandertages wollten wir das Angebot einmal allen Schülern der Grundstufe präsentieren“, erläutert Schulleiterin Angelika Kuppetz den Grund für den alternativen Wandertag. „Alle Grundstufenschülerinnen und -schüler sollten einmal Stallluft schnuppern können.“

Zuerst stand das Füttern und anschließend die Pflege der Ponys auf dem Plan. Mit Hufkratzer, Mähnenkamm, Bürsten und Striegel „bewaffnet“ gingen die Schüler vorsichtig auf Tuchfühlung mit den Kleinpferden. Nach dem Satteln der Ponys gab es dann kein Halten mehr. Nach den gezielten Anweisungen und Waldregeln von Daniela Angele startete die Karawane mit ihren Ponys im Führstrick in den nahe gelegenen Wald.

Hochmotiviert machten sich die Schüler im von Nebelschwaden durchzogenen, stillen Wald auf die Suche nach diversen Gegenständen. Eicheln, Fichtenzapfen, Schneckenhäuser, Totholzäste und Ahornblätter waren einige der gesuchten und zu sammelnden Objekte.

Als absolutes Highlight entdeckten die Schülerinnen und Schüler eine gute versteckte und getarnte Schatzkiste. Diese enthielt zur Überraschung aller frisch gepackte Frühstücksboxen, gesponsert von der Schulaktion „Gesunde Pause“. Die Kids freuten sich sehr über diesen gesunden Pausensnack.

Voll beladen mit diversen Schätzen zog die Karawane wieder zurück zum „Basislager“ Ponyranch. Die Ponys wurden abgesattelt und in ihre Boxen entlassen. Mit vielstimmigen und lauten Dankesrufen an Familie Angele endete der ereignisreiche Vormittag.

Über die Schulaktion „gesunde Pause“

Ziel der landesweiten Schulaktion ist es, Eltern und Kinder darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig ein gesundes Frühstück und Pausenvesper gerade auch für den Schulalltag ist.

Unterstützt und getragen wird die Aktion von mehreren Firmen aus dem Lebensmittelbereich.

Jährlich werden rund 20 000 Pausenboxen ausgegeben. Insgesamt wurden in den vergangenen 15 Jahren, in denen es die Aktion gibt, 305 000 blaue Vesperboxen an die Dritt- und Viertklässler an Schulen in Baden-Württemberg verteilt.