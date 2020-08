Die Handballer des HRW Laupheim sind voller Vorfreude auf die voraussichtlich im Oktober startende Saison in der neuen eingleisigen Württembergliga. Zwar kommt es nur zu einem echten Derby, doch dafür wird es ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten geben. Neben den Mitaufsteigern sind darunter vor allem Mannschaften aus den goldenen 1980er-Jahren, als die Rot-Weißen noch in der damals dritthöchsten Spielklasse auf Torejagd gingen.

Ein besonderes Augenmerk liegt für die Laupheimer in der kommenden Saison auf den beiden Partien gegen die HSG Langenau/Elchingen. „Uns ist nur noch ein einziges Derby geblieben, da sind diese beiden Spiele natürlich schon etwas ganz Besonderes“, betont HRW-Trainer Roland Kroll. Gegen den Sechsten der Vorsaison in der Württembergliga Süd gab es zuletzt auswärts eine 26:28-Pleite, das Rückrundenspiel fand wegen des coronabedingten, vorzeitigen Saisonabbruchs nicht mehr statt. Unvergessen ist noch der Erfolg aus dem Jahr 2018, als Laupheim das HVW-Pokalfinale bei Langenau/Elchingen gewann.

„Das wird dennoch schwer“

Ebenfalls bekannte Gegner aus der zurückliegenden Saison in der Württembergliga Süd sind der TSV Wolfschlugen, die SG Lauterstein, der TSV Deizisau, der SKV Unterensingen und die HSG Albstadt. Gegen Wolfschlugen wird es laut Spielplan zu Hause die Auftaktpartie der neuen Spielzeit geben. In der Vorsaison gewann der HRW gegen den Ligazweiten zu Hause mit 26:23. „Das wird dennoch schwer, denn der TSV ist ein eingeschworenes Team, das immer wieder punktuell verstärkt wird“, warnt Kroll. Ebenfalls einen Heimsieg verbuchten die Laupheimer zuletzt gegen Lauterstein (36:32), auswärts gab es eine 22:30-Niederlage. Das HRW-Trainerteam lobt die gute Jugendarbeit der SGL, bei der immer wieder eigene Talente über die „Zweite“ zu Leistungsträgern für die „Erste“ geformt würden.

Der TSV Deizisau müht sich seit dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg im Jahr 2018 vergeblich, um den Wiederaufstieg zu schaffen. In den beiden vergangenen Spielzeiten war der TSV jeweils auf Platz vier in der Endtabelle zu finden. Nun soll der Aufstieg mit einem neuen Trainer geschafft werden: A-Lizenzinhaber Stefan Eidt, der früher beim SC Vöhringen war. In der Vorsaison gewannen die Laupheimer gegen den TSV zu Hause mit 27:22 und verloren auswärts mit 25:35. Ähnlich sah die HRW-Bilanz gegen Unterensingen aus: Im Heimspiel gelang ein 31:27-Erfolg, in fremder Halle setzte es eine 24:32-Pleite. Für die Saison 20/21 hat der SKV mit Marion Radonic erstmals eine Trainerin verpflichtet. „Duelle gegen Unterensingen haben für uns schon fast Tradition“, freut sich HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Schröder auf die Partien. Als Achter schaffte es Albstadt gerade noch in die neue eingleisige Württembergliga – dies war eine kleine Überraschung, da die HSG in der Württembergliga Süd als Aufsteiger an den Start gegangen war. Auch in Laupheim spielte Albstadt mutig und kam zu einem 34:34.

Alte Rivalen

Ein Wiedersehen mit den alten Rivalen der Oberliga Württemberg – damals dritthöchste Liga – bedeuten für den HRW die Partien gegen den SKV Oberstenfeld, den VfL Waiblingen und den TV 1893 Neuhausen, die vorige Saison allesamt in der Württembergliga Nord spielten. Oberstenfeld (Vorsaison: Platz 7) verbinden viele ältere Handballfans mit der Laupheimer Legende Thomas Mussotter, der beim damaligen Regionalligisten in der Saison 1980/81 auf Anhieb Regionalliga-Torschützenkönig wurde. Bekannt ist das Team aus dem Bottwartal für sein Pfingstturnier. Die letzten direkten Aufeinandertreffen in der damals noch eingleisigen Württembergliga entschied der HRW 2006/07 zweimal für sich: zu Hause mit 33:30 und auswärts mit 30:25.

Stark wird der VfL Waiblingen eingeschätzt. „Für mich ist das der erste Titelkandidat“, urteilt HRW-Coach Roland Kroll, für den die Spiele gegen den VfL ein Wiedersehen mit drei ehemaligen Teamkameraden bringen werden. „Nahezu die komplette erste Sechs hat Erfahrung in der 3. Liga oder höher gesammelt“, begründet Kroll seine hohe Meinung. Aktuell verstärkte sich der VfL mit Simon Baumgarten (TVB Stuttgart/Bundesliga) und Axel Steffens (3. Liga). Die bislang letzten direkten Duelle aus der Saison 1980/81 gingen an den VfL: beide Male mit 19:14.

Der Ex-Bundesligist TV 1893 Neuhausen/Erms stieg aufgrund einer Insolvenz vor zwei Jahren ab und erreichte in der Vorsaison Platz sechs. Nun verstärkte sich das Team mit Rückkehrer Tim Keupp, der zuletzt für die HSG Konstanz in der 2. Bundesliga spielte. Die letzten Aufeinandertreffen verloren die Laupheimer in der Saison 2004/05: zu Hause mit 30:31, auswärts mit 28:36 – damals noch mit dem jungen Tim Kneule (heute FA Göppingen). In der Folgezeit gelang dem TVN der Aufstieg bis in die 1. Bundesliga (2012/13) – dann kam die Insolvenz.

Namhaft verstärkt

Komplettiert wird die neue eingleisige Württembergliga mit dem TSV Alfdorf/Lorch, dem SV Leonberg/Eltingen, der SG Schozach-Bottwartal und den SF Schwaikheim. Alfdorf/Lorch hat sich namhaft verstärkt: Mit Adrian Pfahl und dem Kroaten Dragan Jerkovic sind nun Ex-Bundesliga- und Nationalspieler im Team. Die letzten direkten Duelle gegen den Vorsaison-Dritten der Württembergliga Nord gingen in der Landesliga-Saison 2013/14 an Laupheim: zu Hause mit 37:26 und auswärts mit 25:20.

Als Vierter beendete der SV Leonberg/Eltingen die vergangene Spielzeit. In Erinnerung dürfte den Laupheimern aber vor allem der 33:23-Erfolg im Viertelfinale des HVW-Pokals 2017/18 sein. Kurz vor Beginn der Saisonvorbereitung gab es einen Trainerwechsel: Chris Auer beerbte Tobias Müller, der künftig die TGS Pforzheim trainieren wird. Auer und Roland Kroll kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in der HVW-Auswahl und in der 3. Liga beim TSV Weinsberg.

Noch kein Pflichtspiel gegen Laupheim

Gegen die SG Schozach-Bottwartal bestritten die Laupheimer noch kein Pflichtspiel. Einige Jahre spielte Roland Krolls Bruder Philipp und kurze Zeit auch sein anderer Bruder Wolfgang bei der SG. Beim Fünften der Vorsaison gab es zuletzt einen kleinen Umbruch: Der neue Trainer Henning Fröschle brachte ein paar neue junge Spieler mit, um endlich in die Oberliga aufzusteigen.

Auch gegen die SF Schwaikheim bestritt der HRW noch kein Pflichtspiel. Trainer ist dort Söflingens Ex-Coach Heiko Burmeister, unter dem Roland Kroll damals spielte. Mit Denis Gabriel hat der Sechste der Vorsaison einen erfahrenen Rückraumschützen in seinen Reihen. „Und Stefan Doll im Tor bringt es wahrscheinlich auf mehr Saisons als aktiver Handballer wie jeder von unseren Spielern“, so HRW-Trainer Roland Kroll.