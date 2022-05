Wieder zurück im Rhythmus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 28. April fand die 39. Jahreshauptversammlung des TC Baustetten wieder turnusgemäß und pünktlich vor Saisonstart im Vereinsheim statt. Obwohl die letzte Versammlung erst ein halbes Jahr zurückgelegen hatte, wollte man mit der Sitzung „light“ zu Saisonbeginn wieder in einen normalen Modus zurückfinden.

In seinem Resümee über die letzten Monate wies der Vorsitzende Werner Lehmann vor allem auf die noch ausstehende Feier zum 40. Jubiläum hin, die man im Laufe des Jahres noch als „40+ Event“ veranstalten wolle, „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Für dieses Jahr wolle man mit den Freunden des TC Diehl Aircabin und der TA FV Olympia Laupheim das traditionelle Karl-Bölkow-Turnier wieder ausspielen, und auch beim LK-Turnier des TC Laupheim sei man wieder mit dabei.

Stellvertretend für Jugendleiter Florian Huber berichtete Lehmann über die Trainingsaktivitäten der Jugend, sowie die Planung für das Sommertraining und die Wiederauflage des „Tennis Ferienspaß“ für Kinder. Schriftführerin Gudrun Seifert hielt in ihrem Vortrag eine chronologische Aufarbeitung über die zwei vergangenen Tennisjahre. Über die Finanzen mit leichtem Plus und den offiziellen Jahresabschluss des Vereins berichtet Schatzmeisterin Patricia Hagner-Pitterle. Ein Novum für den Spielbetrieb 2022 konnte Sportwart Albrecht Huber verkünden: neben den Herren (Württ.-Staffel) und Herren 60 (Oberligastaffel), wurden erstmalig Doppelmannschaften bei den Damen 60 und den Herren 65 gemeldet. Diese neuen Teams spielen montags ihre Spiele aus, wobei hier der Spaß in sportlicher Atmosphäre mit Teams aus der Region im Vordergrund steht. Bereits Mitte Mai müssen die Herren ran.

Freifrau von Süsskind-Schwendi übernahm die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte und überbrachte auch den Dank des Ortschaftsrats. Sie betonte die Wichtigkeit der Gemeinschaft, wie diese in einem Verein gelebt werde. Man habe vor allem in der Krise gespürt, welche Herausforderungen es ohne diese Gemeinschaft gebe. Zum Abschluss der Sitzung richtete der stellvertretende Vorsitzende Leon Jerg das Wort an Werner Lehmann mit herzlichen Geburtstagsgrüßen zum 70. Im Namen der Vereins- und der Vorstandsmitglieder. Dabei überreichte er dem neuen 70ziger ein Geschenk und Blumen. Auch vom Ortschaftsrat Baustetten wurde Lehmann ein Präsent zum Geburtstag durch Freifrau von Süsskind-Schwendi überreicht.