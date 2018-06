Wie „Schattenfell“ und seine Freunde die Räuber verjagen

Um 18.20 Uhr hob die Finnair-Maschine in München ab. Zweieinhalb Stunden dauerte der Flug nach Helsinki, von dort ging es weiter nach Oulu, Richtung Polarkreis. Regelmäßig hat Markus Warken aus Laupheim diese Reise vor einigen Jahren angetreten, aus dienstlichen Gründen, und es jedes Mal bedauert, dass er seinen Kindern keine Gute-Nacht-Geschichte erzählen konnte.

„Dann hatte ich eine spontane Eingebung“, sagt der promovierte Physiker, der beruflich Mobilfunknetze entwickelt. Er nutzte die Zeit über den Wolken, um Geschichten für die Lieben daheim zu schreiben. Während eines Berlinaufenthalts 2008 mit der Familie las er ihnen erstmals daraus vor. „Das sollte unbedingt veröffentlicht werden“, fand seine Frau Claudia.

Mehrere Verlage winkten ab, nicht so die Biberacher Verlagsdruckerei (BVD). Dort erschien 2009 „Schattenfell“, ein Pferderoman für Kinder, der auf einem Reiterhof spielt und von einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Kristin, Monika, dem Wildhengst „Schattenfell“ und dem Wichtel Albehart handelt. Gemeinsam erleben sie fantastische Abenteuer. 1500 Bücher wurden gedruckt und fast alle verkauft.

Jetzt hat Warken (47) bei der BVD den zweiten Teil von „Schattenfell“ veröffentlicht: „Jäger und Gejagte“. Kristin und Monika genießen weiter ihre Reiterferien auf dem Gut „Drei Eichen“ – und erleben erneut die tollsten Dinge. In Pferde verwandelt ziehen sie los, einen scheuen Luchs aus der Nähe zu betrachten; dann gehen sie auf Schatzsuche, geraten fiesen Raubgräbern in die Quere und tauchen ein in die mittelalterliche Welt der Wichtel. Natürlich ist Albehart wieder mit von der Partie, der pfiffige Zauberer mit schwarzer Lederjacke und goldenem Ohrring. Und zum guten Schluss werden die Räuber vertrieben.

„Dank einiger Rückblenden sind auch Leser, die den ersten Band nicht kennen, schnell im Bild“, sagt Markus Warken. Sein Reiterhof ist fiktiv, könnte aber sehr wohl auf der Schwäbischen Alb liegen. „Ich will zeigen, das Abenteuer wartet gleich nebenan“, erklärt der Autor. „Man muss sich nur umschauen vor der eigenen Haustür.“

„Schattenfell“ ist ein Buch für die Altersgruppe der Acht- bis Zwölfjährigen. Ein dritter Band ist geplant, das Manuskript abgeschlossen. Auch eine Piraten- und eine Musikgeschichte hat der Hobbyautor Markus Warken auf Lager. Den Flugreisen sei Dank.