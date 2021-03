Wie Kommunen Geld anlegen: Das sagt Laupheims Finanzdezernentin zur Anlagestrategie

Das Coronavirus breitet sich im Kreis Sigmaringen weiter aus. Am Samstag meldete das Landratsamt Sigmaringen 35 Neuinfizierte, am Sonntag 51. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 152 auf 173,5. Somit gibt es im Landkreis aktuell 358 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Mit 101 Infizierten liegt Bad Saulgau aktuell an der Spitze, gefolgt von 77 Erkrankten in Sigmaringen. Zwischenzeitlich breitet sich das Virus auch in der Fläche weiter aus. Stand Sonntagvormittag gibt es in allen 25 Kreisgemeinden Infizierte.