Wie Freiwillige zu modernen Helden werden

Wenn das kleine Gerät am Gürtel piept, dann geschieht blitzschnell die Verwandlung: Der Schlosser, die Verkäuferin wird binnen Minuten zum potenziellen Lebensretter und Helden – im Dress der Feuerwehr. Wie das geschieht, und welcher ausgeklügelte Apparat dahinter steckt, bekamen am Dienstag die Teilnehmer der SZ-Aktion „SZ öffnet Türen“ bei einem Besuch in der Laupheimer Feuerwache erklärt. Kommandant Andreas Bochtler stellte 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeden Alters vor, wie die Laupheimer Wehr ausgerüstet ist und was es eigentlich bedeutet, als Freiwilliger dabei zu sein. Das Thema fand dankbares Publikum: Die Besucher hatte viele Fragen.

Einen ersten Eindruck von Feuerwehr-Alltag vermittelte ein kurzer Videofilm, den der Kommandant im Schulungsraum vorführte: Laupheimer Männer und Frauen wie sie blitzschnell in ihre Schutzkleidung steigen und zu den Fahrzeugen eilen – effektvoll an der einen oder anderen Stelle mit Zeitlupe in Szene gesetzt. Es war Teil eines Werbefilm zum 150-jährigen Jubiläum vergangenes Jahr. Aber genau so funktioniert’s in der Einsatzabteilung, erläuterte Kommandant Bochtler: Im Ernstfall ist Tempo gefragt – nebst guter Ausrüstung und Ausbildung. So dienten denn auch die vielen Übungen und Wettbewerbe der Feuerwehrleute nicht einem sportlichen Selbstzweck, sondern der Vorbereitung auf einen Ernstfall, bei dem es um Leben und Tod gehen kann. „Die Bereitschaft zum Ernstfall muss erst einmal da sein“. Das ist keine Theorie, stellte er fest: Laupheimer Feuerwehrleute rückten im vergangenen Jahr gut 300 Mal aus, auch zu tödlichen Unfällen und Bränden in den umliegenden Gemeinden.

Aber die Laupheimer Feuerwehr bestehe aus mehr als den 230 Einsatzkräften, die in fünf Einsatzabteilungen Dienst tun. Es gibt auch Altersabtewilunen, die Kinder- und die Jugendfeuerwehr, den Spielmannszug mit Schülerspielmannszug, und für alle gelte: „Die Abteilungen sind sehr gut strukturiert.“ Vor einem Rundgang durch die Feuerwache stellte Bochtler noch die Frage nach Fragen – und davon kamen reichlich.

„Wer entscheidet, wie viele Leute alarmiert werden?“, lautete eine. Das mache die Einsatzleitstelle in Biberach, erklärte Bochtler. Dort kommt der Notruf 112 nämlich an, und je nach den Schilderung werden Einsatzkräfte in Marsch gesetzt. „Das geschieht, noch während Sie telefonieren.“ Dabei helfe eine vorgefertigte Matrix für Einsatzsituationen.

„Haben Sie immer genug Wasser?“, wollte eine Besucherin wissen, und der Feuerwehrmann konnte beruhigen: Mindestens 2500 Liter seien stets sofort einsatzbereit, weiteres werde über Hydranten besorgt. Zu den Fragen zählte auch eine, die dem Kommandanten besonders wichtig war: „Können die Leute denn immer weg vom Geschäft?“ Das sei in der Tat eine knifflige Frage, meinte Bochtler. Es kommen übers Jahr manchmal viele Stunden Abwesenheit bei der Arbeitsstelle zustande. „Wir freuen uns, dass viele Arbeitgeber uns unterstützen.“