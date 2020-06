Wie feiert Laupheim „Heimatfeschd dahoim“?

Wer etwas beitragen möchte, schickt ein bis zwei Fotos an redaktion.laupheim@schwaebische.de. Die Bilder sollten im JPG-Format als Anhang beigefügt sein. Bitte Name, Wohnort und Kontakt-Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss ist am Dienstag, 30. Juni, 12 Uhr. Unter allen Einsendern verlost die SZ drei Fünf-Liter-Dosen mit original Heimatfestbier der Kronenbrauerei sowie zwei Blumensträuße von Blumen Dodel in den Stadtfarben Grün-Weiß-Rot.

