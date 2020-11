Wie ein Laupheimer an seinem Geburtstag der Pandemie trotzt

Der 23. Oktober, 8 Uhr morgens, draußen regnet es: An diesem Tag hat Bernd Kittner Geburtstag. „In normalen Zeiten wäre ich als ambitionierter Hobbykoch schon in der Küche“, erzählt er. Doch ein Festessen mit den Freunden muss in diesem Jahr ausfallen. Alternativen sind gefragt. Ein bisschen feiern, gemeinsam mit seiner Frau, das will sich der Laupheimer nicht nehmen lassen.

Kittner informiert sich über die aktuellen Corona-Zahlen. Ernüchtert bestellt er den Tisch, den er im Restaurant reserviert hatte, wieder ab. Dann eben doch zu Hause kochen und essen. Aber damit ist seine Ehefrau nicht einverstanden. „Wir lassen uns doch von dem blöden Virus nicht kleinkriegen“, sagt sie empört. Kittner denkt nach, schließlich hat er eine Idee. „Wozu haben wir eigentlich ein Wohnmobil?“, fragt sich das Geburtstagskind. Er ruft bei Pippo an, seinem Lieblingsitaliener.

Punkt sieben fährt das Wohnmobil auf den Restaurantparkplatz. Die Heizung läuft, Kerzenlicht verbreitet gemütliche Stimmung. Ein kleiner Blumenstrauß ziert den Tisch. Und dann tischt Pippo auf: Antipasti, Linguini mit frischen Trüffeln aus Alba, danach Fisch. Zum Ausklang ein kühler Lugana und den obligatorischen Espresso. „Alles im Wohnmobil serviert ohne nennenswerten Kontakt mit irgendwas“, schwärmt Bernd Kittner. Sein Fazit: „Es war die schönste Geburtstagsfeier seit Langem. Aus jeder Situation lässt sich etwas machen. Man darf sich nur nicht kleinkriegen lassen!“