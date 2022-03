Wie ein Kinderbuch helfen soll, Ängste zu überwinden

„Ratzfatz und der Zauberschirm“ lautet der Titel eines Kinderbuchs, das die freie Künstlerin Petra Sorg und Jutta Haible-Pöschl, Lehrerin am Carl-Laemmle-Gymnasium in Laupheim, veröffentlicht haben. Es ist das zweite Buch-Projekt der beiden Frauen.

Nach „Zu-Mutungen“, einem Wandertagebuch, das Gedanken zu Partnerschaft, Ehe, Familie und Freundschaft enthält, ist nun das Kinderbuch mit dem Titel „Ratzfatz und der Zauberschirm“ erschienen. Es eignet sich für Kinder von zwei bis zehn Jahren und ist zum Vor- und Selberlesen geeignet.

Freude bereiten in schwierigen Zeiten

Die Geschichte spielt in Ratten- und Mäusekreisen, kann aber mühelos auf menschliche Ebene übertragen werden. Sie soll auf kreativ-spielerische Weise zeigen, wie Vorurteile und Ängste überwunden werden können. So geht es darin um Vertrauen, Geborgenheit, gegenseitiger Wertschätzung, Freundschaft und Toleranz und die schöpferische Kraft der Liebe – „insgesamt Werte, mit deren Hilfe sich Ängste überwinden lassen“, schreiben die Autorinnen, denen es nach eigenem Bekunden wichtig ist, Kindern und Erwachsenen in gesellschaftlich nicht einfachen Zeiten mit ihrem Buch Freude zu bereiten.

Farbenfroh bebildert

Petra Sorgs Bilder sind mit Aquarellfarben farbenfroh gestaltet und laden mit ihren abwechslungsreichen Details Kinder und Erwachsene ein, genau hinzusehen und länger bei den Bildern zu verweilen. Neben den Hauptfiguren Ratzfatz und Oma Waldmaus spielen noch viele andere liebenswerte Figuren eine wichtige Rolle. Zudem scheint Oma Waldmaus zauberhafte Gegenstände in ihrem Pilzhaus zu horten, die wirklichkeitsveränderndes Potential besitzen.

Das Buch enthält einen Kreativteil mit Ausmalbildern und Bastelanleitungen für Fingerpüppchen aus Filz sowie Naturmaterialien, um den kreativen Umgang mit der Geschichte zu fördern. Die Autorinnen bieten auf ihrer Homepage an, Bilder von den Bastelarbeiten zu veröffentlichen.